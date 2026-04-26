Chelsea e Aston Villa su Bergvall, ma lo svedese non vuole lasciare il Tottenham

Lucas Bergvall non ha alcuna intenzione di lasciare il Tottenham per trasferirsi al Chelsea o all’Aston Villa, a meno che gli Spurs non retrocedano clamorosamente in Championship.

Il giovane centrocampista svedese si è messo in evidenza in questa stagione, attirando l’interesse di diversi top club di Premier League, nonostante le difficoltà della squadra londinese, impegnata nella lotta nelle zone basse della classifica. Le sue prestazioni hanno confermato il potenziale da centrocampista box-to-box di alto livello.

Secondo quanto riportato da Football Insider, Bergvall è felice a Londra e non prenderà in considerazione un addio se il Tottenham riuscirà a mantenere la categoria. Diverso il discorso in caso di retrocessione, uno scenario ancora possibile a quattro giornate dalla fine del campionato.

Il club ha comunque blindato il classe 2006 con un contratto di sei anni firmato la scorsa estate e, indipendentemente dalla categoria, chiederebbe una cifra elevata per lasciarlo partire. In caso di discesa in Championship, una cessione potrebbe diventare necessaria, ma al momento Bergvall non ha alcuna intenzione di forzare l’addio né di trasferirsi verso altre squadre inglesi.