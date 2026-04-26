"Tiralo tu": Osimhen cuore d'oro, torna dall'infortunio e regala il rigore a un compagno

Dopo il netto 3-0 del Galatasaray sul Fenerbahce e una buona fetta di titolo ottenuta, la Super Lig 2025/26 sembra sempre più tingersi di giallorosso. Baris Alper Yilmaz, autore del gol dal dischetto che ha contribuito al successo straripante del Cimbom capolista, tuttavia ha svelato un retroscena sul rigore del momentaneo raddoppio.

Riguarda Victor Osimhen. L'esterno d'attacco del Galatasaray, che si è tolto la maglietta e ha fatto vedere i muscoli in seguito alla realizzazione del penalty, in realtà ha raccontato di aver ricevuto un regalo dall'ex Napoli. "Non sono uno da frasi fatte, il mio carattere è questo: lavoro e campo. Se continuiamo così, saremo sempre campioni. Sul rigore: eravamo io e Victor sulla lista, gli ho chiesto come si sentisse e lui mi ha risposto: 'Tiralo tu'. Lo ringrazio per il gesto".

Insomma, segreto svelato. Dagli undici metri è andato Yilmaz e non Osimhen, che comunque questa sera ha raggiunto quota 20 gol complessivi in 31 partite ufficiali questa stagione con il Galatasaray. Il 13° nel massimo campionato turco, che sa di titolo. L'aria di Istanbul continua a fargli bene, al ritorno da titolare dopo l'infortunio all'avambraccio e le 4 partite di fila saltate. Rodaggio completato da subentrato in Coppa di Turchia contro il Genclerbirligi (13 minuti) per essere ad una condizione accettabile in Super Lig. Giusto in tempo per rifilare tre schiaffi al Fenerbahce e trionfare nel derby di Istanbul. Proprio all'avvicinarsi del fotofinish di stagione.