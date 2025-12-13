Chelsea, riecco Palmer. Maresca: "Ma non può ancora fare 2-3 partite a settimana"

Il Chelsea volta pagina dopo la sconfitta subita contro l'Atalanta in Champions League ed in generale dopo 4 partite consecutive senza vittorie (due pareggi contro Arsenal e Bournemouth, un altro ko contro il Leeds). Contro l'Everton arriva un 2-0 che vale il quarto posto in Premier League, in attesa degli altri risultati.

Il tecnico dei Blues, Enzo Maresca, ha parlato al termine del match ai microfoni di Sky Sports sottolineando proprio l'importanza dei tre punti ritrovati: "Sono felice. È importante vincere le partite dopo due o tre gare senza vittoria. È importante per i giocatori. Siamo felici", le sue parole.

Poi ha sottolineato il buon atteggiamento avuto dalla squadra: "Penso che la reazione sia stata buona. I giocatori vogliono vincere ogni partita. A volte lottiamo un po' di più, a volte siamo in grado di vincere la partita. Penso che in questo momento fosse molto importante per i giocatori vincere la partita", rimarca nuovamente l'allenatore italiano.

Sui difensori centrali Trevoh Chalobah e Wesley Fofana: "È importante che siano entrambi in forma. È importante anche che i giocatori dietro di loro siano pronti quando ne abbiamo bisogno", spiega. "Abbiamo sbagliato anche oggi delle occasioni, è importante essere cinici. Ma nel complesso, sono soddisfatto della prestazione".

Su Cole Palmer, oggi decisivo: "Abbiamo detto molte volte con Cole che siamo una squadra migliore. Sfortunatamente è stato fuori per molte partite per noi, ma ora è tornato e di sicuro ci aiuterà. Se ora può già fare più di una partita a settimana? In questo momento no. Se giocherà in Carabao Cup? No".