Stasera le semifinali di Coppa d'Africa: tanti protagonisti dalla Serie A, tra presente e passato

Stasera le semifinali di Coppa d'Africa: tanti protagonisti dalla Serie A, tra presente e passato
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:17Calcio estero
Michele Pavese

Andranno in scena stasera le attese semifinali della Coppa d'Africa e mai come stavolta si respira un'aria di grande incertezza. A contendersi il titolo saranno quattro delle squadre favorite della vigilia: i padroni di casa del Marocco, la Nigeria, il Senegal e l'Egitto. Due partite sicuramente equilibrate, di grande fascino e dai contenuti interessanti, che vedranno come protagonisti anche alcuni calciatori della nostra Serie A, oltre a tanti ex. Vediamo nel dettaglio chi ancora può sperare di sollevare l'ambito trofeo

Senegal
L'unico rappresentante del nostro campionato presente nella rosa di Thiaw è il laziale Boulaye Dia, mentre Diao (Como) è fuori per infortunio. La difesa è guidata da Kalidou Koulibaly, davanti gioca l'ex atalantino Diallo, oggi al Manchester United.

Egitto
I Faraoni, guidati dalle giocate di Salah e Marmoush, si affidano molto al campionato locale. L'unico volto già ammirato in Italia è quello del difensore Ahmed Hegazy: l'ex Fiorentina e Perugia, oggi 34 anni, è però fuori dal giro da oltre un anno.

Nigeria
Nella squadra allenata da Chelle c'è una presenza significativa di conoscenze "italiane": da Ademola Lookman (Atalanta) a Victor Osimhen (ex Napoli), fino a Samuel Chukwueze (un passaggio tutt'altro che indimenticabile al Milan) e Fisayo Dele-Bashiru (Lazio). Ci sarebbe anche Dessers, ma l'ex Cremonese si è infortunato.

Marocco
Chiudiamo con i padroni di casa, capitanati dal Pallone d'Oro africano: Achraf Hakimi, ex Inter e oggi stella del PSG. In difesa ci sono anche Adam Masina (Torino) e Jawad El Yamiq (ex Genoa e Perugia), mentre in mezzo spicca la qualità di El Aynaoui (Roma) e il dinamismo di Amrabat (ex Fiorentina ed Hellas). Sulla trequarti spazio alla creatività dell'ex rossonero Brahim Diaz (Real Madrid).

Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
