Ufficiale Tolosa, colpo sulla trequarti: arriva Pape Demba Diop in prestito secco dallo Strasburgo

Il Tolosa apre il 2026 ufficializzando l’arrivo di Pape Demba Diop. Il centrocampista senegalese, classe 2003, approda in maglia viola in prestito fino al termine della stagione dallo Strasburgo, senza opzione di riscatto. Centrocampista box-to-box di 1,82 metri, Diop unisce forza fisica, capacità di inserimento, qualità tecnica e buon senso del gol. Indosserà la maglia numero 18 e avrà il compito di portare dinamismo ed equilibrio tra le due fasi.

Nato a Ouakam, nella periferia di Dakar, Diop si è formato calcisticamente all’interno della rinomata accademia Diambars FC, autentico vivaio di talenti del calcio senegalese. Il salto in Europa arriva presto: dopo aver attirato l’attenzione dello Zulte Waregem, allora militante nella seconda divisione belga, il giovane centrocampista si impone progressivamente fino a esplodere nella stagione 2024/25. Con sei gol e sei assist, viene eletto miglior giocatore della Challenger Pro League, trascinando il club alla promozione nella massima serie belga dopo due anni di assenza.

Le sue prestazioni non passano inosservate e nell’estate 2025 è lo Strasburgo a puntare su di lui. Ora, a 22 anni, Diop cerca continuità e spazio a Tolosa per confermare il suo percorso di crescita. A livello internazionale, il suo nome si è imposto già nel 2023, quando è stato protagonista assoluto della Coppa d’Africa Under 20. Titolarissimo con il Senegal, ha chiuso il torneo da capocannoniere con cinque reti, contribuendo in modo decisivo al trionfo dei “Leoni della Teranga”, impreziosito da una storica tripletta contro l’Egitto padrone di casa.