Tonali mania: osservatori del Real a Newcastle-Manchester City. In estate può scattare l'asta

Tutti avvisati, su Sandro Tonali è piombato il Real Madrid. Secondo quanto rivelato da The Sun, uno dei principali quotidiani britannici, gli osservatori dei blancos erano presenti ieri sera al St James' Park per assistere alla sconfitta dei Magpies per 3-1 in FA Cup contro il Manchester City. In via ufficiale, stando a quanto riportato, gli uomini di fiducia del club spagnolo erano presenti per studiare le mosse di Pep Guardiola in vista dell'incrocio imminente negli ottavi d'andata di Champions League.

Invece, secondo i colleghi inglesi, la missione era doppia. E il centrocampista italiano, ex Milan, l'altro obiettivo prioritario. Al momento non c'è solo il Real Madrid in fila, anche Manchester City ed Arsenal darebbero battaglia pur di accaparrarsi Tonali per una cifra che dovrebbe ruotare come minimo intorno ai 100 milioni di sterline (circa 115 milioni di euro). Il Newcastle, dal canto suo, non vorrebbe perderlo ma molto dipenderà anche dalla qualificazione in Champions League.

E il suo agente Giuseppe Riso ha alimentato i dubbi dichiarando che il vero valore di Tonali si conoscerà a marzo, suggerendo che il prezzo del cartellino potrebbe salire se aiuterà l'Italia a qualificarsi per i Mondiali tramite i play-off. Il giocatore ha un bel legame con l'allenatore, Eddie Howe, e si sente debitore nei confronti del club per la vicinanza mostrata durante lo stop per calcioscommesse. Di certo l'ex Milan ha un contratto valido fino al 2030 e il Newcastle cercherà di trattenerlo, mentre il fascino del Real Madrid potrebbe fargli girare un po' la testa.