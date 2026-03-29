Francia, Mbappé: "Fa girare la testa il talento che c'è qui. Mi prendo cura di tutti"

"È stata una bella prova generale". Autore di un gol nella vittoria della Francia contro il Brasile in amichevole (2-1), Kylian Mbappé si è raccontato in un'intervista a Telefoot, a due mesi e mezzo dal Mondiale 2026: "Ha più talento, più potenziale. Ma è più forte? Non lo so. Saranno i risultati a dirlo. Guardando come giocano i calciatori, c'è la possibilità di proiettarsi molto lontano con questa squadra", ha commentato riguardo il livello della Nazionale rispetto al passato.

"Fa già girare la testa vedere il talento che c'è in questa squadra", ha aggiunto l'attaccante del Real Madrid. "Ma bisogna vincere e dimostrare sul campo di essere capaci di vincere insieme, perché ho conosciuto nazionali francesi estremamente talentuosi che non hanno vinto... Quindi abbiamo molto lavoro da fare se vogliamo essere paragonati alle squadre precedenti". Con la fascia da capitano sente, a maggior ragione, il senso di responsabilità: "Ora comprendo appieno il ruolo che l'allenatore e i giocatori si aspettano da me, il posto che vogliono che occupi e lo spazio che devo anche lasciare al resto del gruppo", ha detto KM10.

"Sono arrivato nel 2017 in una squadra che era già buona, che aveva fatto una finale di un Europeo (nel 2016, ndr) ma che non vinceva da tempo", ha ricordato Mbappé al suo insediamento nella Nazionale di Deschamps. "Ero un po' la ciliegina sulla torta, il giovane talento. Poi, è vero che sono diventato un giocatore importante: nel 2022 ero la stella della squadra". E ora si trova ad una sola rete dal record di gol di Olivier Giroud, che ne vanta 57 ma si è ritirato dai Bleus.

Lo status di Mbappe però è cambiato col tempo: "È molto diverso, tutti si concentrano su di te e vogliono prendersi cura di te. Ora è l'opposto: sono io che devo prendermi cura di tutti. Io ero già professionista quando alcuni dei miei compagni erano ancora bambini... È strano parlare come un vecchio, anche se non sono vecchio", ha concluso il campione del mondo 2018.