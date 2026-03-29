Scossa nella CAF, lascia lo storico Segretario Generale: "Dissipati sospetti gravati su di me"

L'assegnazione della Coppa d'Africa al Marocco da parte della CAF (Confederazione Africana di Calcio) in seguito alla sconfitta a tavolino impartita ai vincitori sul campo del Senegal, per aver deciso di abbandonare il campo durante la finalissima di gennaio in seguito ad una decisione arbitrale, sta sconvolgendo un continente intero. Mentre la Federcalcio dei Leoni della Teranga si è appellata al TAS, in questi giorni ogni tipo di dichiarazione proveniente dalla CAF viene ascoltata con assoluta attenzione.

Intanto nella giornata odierna, al Cairo in Egitto, si è tenuto un Comitato Esecutivo dei massimi vertici della Confederazione, insieme al presidente Patrice Motsepe. Ma per l'occasione è arrivata una decisione inaspettata: Véron Mosengo-Omba, storico Segretario Generale della CAF da oltre tre decenni, ha annunciato il suo addio in una lettera aperta:

"Dopo oltre 30 anni di una carriera professionale internazionale al servizio di un calcio ideale, capace di unire, educare e creare opportunità portatrici di speranza, ho preso la decisione di lasciare le mie funzioni di Segretario Generale della CAF per dedicarmi a progetti più personali. Ora che ho potuto dissipare i sospetti che alcuni si sono dati molto da fare per far gravare su di me, posso ritirarmi serenamente e senza costrizioni, lasciando una CAF prospera come non mai".