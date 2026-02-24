Monaco, Teze: "PSG forte ma possiamo reagire. Sappiamo di poter fare una bella partita"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Paris Saint-Germain, il difensore del Monaco Jordan Teze ha commentato: "C'è un buon feeling tra noi, il che è importante - ha esordito il calciatore della formazione del Principato -. Siamo pronti come squadra e giochiamo nella stessa direzione, anche quelli che attualmente hanno meno minuti a disposizione. Domani c'è la Champions League, tutti sono concentrati su quella perché potrebbe essere una partita magica. Speriamo di vincere e vedremo cosa succederà dopo.

Motivazione in giocare al Parco dei Principi? Certo, c'è una motivazione in più, ma abbiamo il nostro stile di gioco e le nostre tattiche. Il Paris è forte, ma siamo anche capaci di reagire. Abbiamo molta qualità in rosa. Abbiamo più fiducia; sappiamo di poter fare una bella partita".

Chiosa finale sulla sua capacità di ricoprire più ruoli in campo: "Giocavo già in diversi ruoli quando ero più giovane, quindi è più facile cambiare. Mi sento a mio agio; l'allenatore mi ha dato molta fiducia e non mi critica se faccio un passaggio sbagliato o commetto un fallo. Questo mi aiuta molto. In ogni caso, do sempre il 100% delle mie capacità in qualsiasi posizione. Sta poi a lui decidere dove schierarmi".