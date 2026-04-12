Un calciatore argentino arrestato per un falso "allarme bomba". Il club pensa al licenziamento

Un episodio surreale e dalle conseguenze pesantissime scuote il calcio argentino. Emiliano Endrizzi, difensore del Gimnasia de Jujuy, squadra militante nella seconda divisione, è finito al centro di uno scandalo dopo un gesto sconsiderato avvenuto a bordo di un aereo.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il giocatore avrebbe urlato "Bomba! Bomba!" poco prima del decollo di un volo diretto a Buenos Aires, facendo scattare immediatamente i protocolli di sicurezza antiterrorismo. L’aereo è stato evacuato e sottoposto a un controllo completo da parte delle squadre di artificieri, che hanno però escluso la presenza di qualsiasi ordigno esplosivo. La situazione, però, si è rapidamente trasformata in un caso giudiziario e disciplinare. Endrizzi è stato fermato dalla polizia e ammanettato direttamente in aeroporto, mentre il suo gesto ha avuto conseguenze immediate anche sul piano sportivo.

La dirigenza del Gimnasia de Jujuy ha infatti reagito con estrema durezza, parlando di comportamento inaccettabile e di danno all’immagine del club. Il presidente ha dichiarato che la società sta valutando la rescissione del contratto per "tutelare l’onore dell’istituzione", una decisione che di fatto metterebbe fine all’esperienza del difensore con la squadra. Un episodio che rischia di compromettere seriamente la carriera del giocatore, trasformando quella che doveva essere una semplice partenza in aereo in un caso di grande risonanza mediatica..