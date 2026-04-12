Il Lione ritrova la gioia dei 3 punti. Gli "esclusi" fanno esultare Fonseca: 2-0 al Lorient
Paulo Fonseca aveva sorpreso tutti con delle scelte forti: Tolisso ed Endrick in panchina per dare un segnale e riportare il Lione sulla retta via dopo 9 partite senza vittorie. Alla fine, il tecnico portoghese ha raggiunto l'obiettivo grazie proprio ai due grandi esclusi, entrati entrambi a inizio ripresa: l'attaccante brasiliano ha fornito a Yaremchuk l'assist per il gol che ha sbloccato la sfida col Lorient, il centrocampista l'ha chiusa poco dopo. Tre punti, crisi alle spalle e Marsiglia a meno 1.
Questo il programma della 29^ giornata
Venerdì 10 aprile
Paris Fc - Monaco ore 4-1
Marsiglia - Metz 3-1
Sabato 11 aprile
Auxerre - Nantes 0-0
Rennes - Angers 2-1
Domenica 12 aprile
Nizza - Le Havre 1-1
Tolosa - Lilla 0-4
Lione - Lorient 2-0
Mercoledì 13 maggio
Brest - Strasburgo ore 20:00
Lens - Paris Saint Germain ore 20:00
La classifica aggiornata di Ligue 1
Paris Saint-Germain 63
Lens 59
Lilla 53
Marsiglia 52
Lione 51
Rennes 50
Monaco 49
Strasburgo 43
Lorient 38
Tolosa 37
Brest 36
Paris FC 35
Angers 33
Le Havre 29
Nizza 28
Auxerre 24
Nantes 19
Metz 15
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