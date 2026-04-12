Il Lione ritrova la gioia dei 3 punti. Gli "esclusi" fanno esultare Fonseca: 2-0 al Lorient

Paulo Fonseca aveva sorpreso tutti con delle scelte forti: Tolisso ed Endrick in panchina per dare un segnale e riportare il Lione sulla retta via dopo 9 partite senza vittorie. Alla fine, il tecnico portoghese ha raggiunto l'obiettivo grazie proprio ai due grandi esclusi, entrati entrambi a inizio ripresa: l'attaccante brasiliano ha fornito a Yaremchuk l'assist per il gol che ha sbloccato la sfida col Lorient, il centrocampista l'ha chiusa poco dopo. Tre punti, crisi alle spalle e Marsiglia a meno 1.

Questo il programma della 29^ giornata

Venerdì 10 aprile

Paris Fc - Monaco ore 4-1

Marsiglia - Metz 3-1

Sabato 11 aprile

Auxerre - Nantes 0-0

Rennes - Angers 2-1

Domenica 12 aprile

Nizza - Le Havre 1-1

Tolosa - Lilla 0-4

Lione - Lorient 2-0

Mercoledì 13 maggio

Brest - Strasburgo ore 20:00

Lens - Paris Saint Germain ore 20:00

La classifica aggiornata di Ligue 1

Paris Saint-Germain 63

Lens 59

Lilla 53

Marsiglia 52

Lione 51

Rennes 50

Monaco 49

Strasburgo 43

Lorient 38

Tolosa 37

Brest 36

Paris FC 35

Angers 33

Le Havre 29

Nizza 28

Auxerre 24

Nantes 19

Metz 15