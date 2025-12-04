Liverpool, Wirtz chiede pazienza: "Ci serve tempo: dobbiamo semplicemente lavorare duro"

Campione d'Inghilterra lo scorso anno, il Liverpool sta vivendo una stagione amara. Soltanto all'ottavo posto in Premier League dopo un mercato da 500 milioni di euro e incapace di mettere insieme tre vittorie consecutive da settembre, i Reds destano preoccupazione. Ma per il fantasista Florian Wirtz (22 anni, 13 presenze in Premier League in questa stagione), è solo questione di tempo prima che la macchina si rimetta in moto.

"Abbiamo una qualità incredibile nello spogliatoio: grandi personalità e calciatori eccellenti. Abbiamo solo bisogno di ancora un po' di tempo per conoscerci meglio e creare una dinamica più positiva, e penso che presto tutto andrà nella nostra direzione. Dobbiamo semplicemente lavorare duro e restare uniti come squadra e come club, e spero che avremo più successo", ha commentato il tedesco in zona mista, dopo il pareggio di mercoledì contro il Sunderland (1-1) in Premier League.