Ufficiale Una nuova era ha inizio a Zagabria: Zvonimir Boban è il nuovo presidente della Dinamo

Zvonimir Boban è stato ufficialmente eletto presidente della Dinamo Zagabria durante l'Assemblea dei soci che si è svolta ieri. La nomina segna l’inizio di una nuova fase nella gestione del club, con l’ex centrocampista di Milan e della Nazionale croata chiamato a guidare la Dinamo verso nuovi traguardi.

Durante la stessa Assemblea sono stati eletti nove membri del Consiglio di sorveglianza, con Frano Šušnjara nominato presidente e Mislav Ante Omazić, PhD, eletto vicepresidente del Consiglio di sorveglianza. La struttura organizzativa rinnovata punta a rafforzare il controllo strategico e la governance del club, garantendo continuità e trasparenza nelle decisioni. Inoltre, l’Assemblea ha deciso di conferire il titolo di presidente onorario al presidente uscente, Velimir Zajec, in riconoscimento del suo contributo e della dedizione nel corso degli anni.

Boban, grazie alla sua esperienza internazionale e alla conoscenza del calcio croato, assumerà un ruolo centrale nella nuova strategia del club, con l’obiettivo di guidare la Dinamo in una fase di rilancio e crescita. La sua nomina rappresenta un passaggio importante per la squadra di Zagabria, che punta a coniugare tradizione e innovazione sotto la guida di un presidente che conosce a fondo sia il mondo del calcio che le dinamiche interne della società.