Aston Villa, Emery apre all'addio di Elliott: "Cercheremo la miglior soluzione a gennaio"

Nella vigilia della sfida tra Basilea e Aston Villa, ha parlato in conferenza stampa il tecnico della formazione inglese Unai Emery. Queste le sue parole iniziando dai recenti risultati positivi: "Siamo a dicembre e abbiamo ancora molte partite da giocare in ogni competizione. Abbiamo molte cose da migliorare ma tra quello che eravamo due mesi fa e oggi devo dire che siamo diversi. tiamo costruendo una struttura emotiva interna per unire tutti e farci sentire come se stessimo andando avanti. Sul campo ci stiamo comportando in modo responsabile. I giocatori si sono assunti le proprie responsabilità dopo aver perso alcune partite e non aver giocato bene ad agosto e settembre. Stavamo migliorando progressivamente e i giocatori mi stanno dimostrando di essere maturi, responsabili e ambiziosi".

Sulle vittorie in Europa League

"Questa competizione è davvero speciale per me, mi ha dato tanti trofei e tanta esperienza. Ricordarlo è davvero bello, ma nel calcio voglio costruire un nuovo momento, una nuova era, un nuovo modo di essere".

Sul Basilea.

"Il Basilea giocherà in casa e ha vinto due partite in casa in questa competizione. Si sentono forti nel loro stadio, con i loro tifosi, e ci affronteranno con tanta, tanta motivazione".

Su Elliott

"Speriamo di trovare una soluzione per permettergli di giocare con continuità, di proseguire la sua carriera con noi o meno. È in prestito qui, ma non è detto che aggiungerà un nuovo prestito".