Benfica, niente da fare: la UEFA respinge il reclamo contro Valverde, il Real gongola

La UEFA ha messo fine all'incertezza che circondava Federico Valverde dopo l'andata dei playoff di Champions League contro il Benfica. L'organo di governo del calcio europeo, con sede a Nyon, ha deciso di respingere il reclamo presentato dal club portoghese, che accusava il centrocampista uruguaiano del Real Madrid di condotta violenta durante la partita.

Dopo aver analizzato le prove presentate e il referto dell'arbitro, le autorità disciplinari hanno concluso che l'azione di Federico Valverde contro Dahl non costituisce un'infrazione punibile. Questo è andato in netta controtendenza rispetto a quanto affermato invece dal Benfica, per un presunto pugno in faccia del giocatore delle merengues all'avversario.

Con questa decisione, Valverde dunque non riceverà alcuna sanzione e resta pienamente idoneo a giocare nelle prossime sfide internazionali del club. Compresa, dunque, la partita valida il ritorno dei playoff di Champions League contro il Benfica appunto in programma questo mercoledì al Santiago Bernabeu. Una notizia che, secondo quanto appreso da MARCA, avrebbe infuso grande soddisfazione dalle parti del Real Madrid, poiché una possibile squalifica avrebbe indebolito la formazione di Alvaro Arbeloa per un match cruciale per il possibile approdo agli ottavi della competizione europea. Da parte sua, il club portoghese ha esaurito tutte le vie di ricorso per questo specifico incidente.