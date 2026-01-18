Vinicius fischiato, Arbeloa bacchetta: "Nessuno dimentichi, ci ha regalato diverse Champions"

Alvaro Arbeloa, allenatore del Real Madrid, si è detto felice per la sua prima vittoria dalla panchina dei blancos dopo la fulminea destituzione di Xabi Alonso e il clamoroso tonfo subito in Coppa del Re contro l’Albacete. Tanto, troppo rumore, prima del match di LaLiga contro il Levante risolto per 2-0 oggi.

"Sono sempre stato una persona che ha rispettato molto il Bernabéu. Anche da giocatore mi hanno fischiato. Questo club esige il massimo da te e bisogna prenderla nel modo giusto", ha esordito il tecnico a proposito della cascata di fischi riservata dai tifosi del Real a Vinicius. "Lavorerò per avere il miglior Vini. Ai suoi compagni chiederò di cercarlo e di servirgli palloni", ha spiegato Arbeloa. "È un ragazzo che ha difeso lo stemma con le unghie e con i denti fin da quando è arrivato", la sottolineatura dedicata alla star brasiliana.

Arbeloa ha continuato a esporsi in favore di Vinicius: "Rispetto molto il pubblico del Bernabéu e non credo che venga fischiato tantissimo in tutte le partite. Che nessuno dimentichi che Vini ci ha regalato diverse Champions. È uno dei nostri e lo sarà per molto tempo. Come stava a fine partita? Bene, contento per la vittoria e concentrato sul prossimo incontro. Il pubblico ha tutto il diritto di mostrare il proprio malcontento verso i giocatori e verso di me. I fischi erano per tutti, e io per primo", la conclusione.