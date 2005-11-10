Watford, la panchina di Dionisi scotta: "Fake news. Ma non sono io a decidere"

L'allenatore del Watford, Alessio Dionisi, ha definito "fake news" le indiscrezioni sul suo imminente esonero all'indomani del pesante rovescio subito martedì contro il Cardiff. I Hornets sono stati travolti per 5-1 nella capitale gallese, a pochi giorni di distanza da un'altra pesante sconfitta interna a Vicarage Road contro il Burnley.

"Ci sono notizie buone, notizie cattive e probabilmente anche fake news", parola di Dionisi

Il Watford si trova attualmente al ventiduesimo posto in Championship dopo 10 giornate, con un bilancio di sei sconfitte complessive e una striscia negativa di quattro ko consecutivi. Ciononostante, il tecnico italiano — insediatosi sulla panchina ad giugno — guiderà regolarmente la squadra nella sfida casalinga di sabato contro il Charlton Athletic, pur definendo "normale" lo scetticismo che circonda il suo futuro: "Ci sono notizie buone, notizie cattive e probabilmente anche fake news. In questo caso, per il momento, si tratta di una notizia falsa. Ma non sono io a decidere", ha dichiarato ai microfoni di BBC Three Counties Radio.

Dopo un avvio di stagione promettente caratterizzato da tre risultati utili consecutivi, tra cui la vittoria all'esordio contro il Southampton, il Watford ha collezionato una sola vittoria nelle successive uscite di campionato, ottenuta contro il fanalino di coda Preston. L'involuzione della squadra ha provocato anche la reazione dell'ex storico patron Sir Elton John, che in un post su Instagram poi rimosso si era detto "amareggiato e deluso" dall'andamento del club.