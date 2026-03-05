Germania, portiere rischia la perdita dell'udito a seguito dell'esplosione di un petardo

Brutto episodio in Germania, dove il portiere del Rot-Weiss Essen, Felix Wienand ha subito un trauma acustico e una significativa perdita dell'udito. Lo rende noto lo stesso club con un comunicato ufficiale. Ma cosa è successo all'estremo difensore?

Nel corso della partita di Dritte Bundesliga (terza divisione tedesca) contro il Waldhof Manheim, un petardo lanciato dalla tifoseria avversaria è esploso nelle vicinanze di Wienand, che si è dovuto accasciare a terra tappandosi le orecchie, visibilmente scosso. L'arbitro ha dovuto sospendere la partita per 45 minuti.

Felix Wienand è stato trasportato in ospedale dopo la partita ed è stato visitato da un otorinolaringoiatra giovedì mattina. Attualmente è sotto cure mediche e al momento non può partecipare alle partite o agli allenamenti. Non sarà disponibile per la partita di sabato contro il TSG Hoffenheim II.