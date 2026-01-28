Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
West Ham, Espirito Santo riabbraccia Adama Traoré: "Lo conosco bene, vuole lottare qui"

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 12:30Calcio estero
Yvonne Alessandro

Adama Traoré non vede l'ora di lavorare nuovamente con Nuno Espirito Santo. L'esterno offensivo spagnolo, 30 anni, è stato appena reso noto come nuovo acquisto fiammante del West Ham dal Fulham. Dopo aver lavorato con il tecnico 52enne ai Wolves tra il 2018 e il 2021, aiutando due volte la squadra a chiudere al settimo posto in Premier League e a raggiungere i quarti di finale di UEFA Europa League.

Ora ritrova il suo ex allenatore al London Stadium. L'ex Barcellona sarà subito disponibile per fare il suo debutto sabato contro il Chelsea, dopo essere stato acquistato per soli 2,5 milioni di euro. "È un giocatore che ovviamente conosco bene dai tempi trascorsi insieme al Wolverhampton e sono entusiasta di tornare a lavorare con lui", ha dichiarato l'allenatore degli Hammers ai microfoni ufficiali del club inglese. "Adama conosce molto bene la Premier League e le sue qualità uniche ci aiuteranno da qui alla fine della stagione. Ci offrirà un'opzione diversa nelle zone d'attacco. Inoltre, è molto motivato a lottare per noi e pronto a portare energia, impegno e determinazione alla nostra sfida". Ossia la corsa alla salvezza, con la squadra attualmente terzultima in classifica con 20 punti.

Il nuovo arrivato del West Ham ha dichiarato invece: "Seguo il West Ham da molto tempo. È un club enorme, con una tifoseria immensa. Li guardo fin da quando ero piccolo, da quando vidi un film sul West Ham. Conosco i tifosi e so quanta passione hanno. La mia mentalità è sempre quella di fare meglio, di migliorare come giocatore e aiutare la squadra. Dico sempre che se sono la stessa persona di ieri, allora è un giorno perso. Amo le sfide. Dobbiamo pensare partita dopo partita e dare il massimo. Credo che tutto derivi dalla fiducia, e sono convinto che raggiungeremo ciò che stiamo cercando".

