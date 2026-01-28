Ufficiale Colpo del West Ham per la lotta salvezza, ufficiale Adama Traoré: "Felicissimo. Amo le sfide"

"Il West Ham United è lieto di confermare l'ingaggio dell'esterno offensivo della nazionale spagnola Adama Traoré". Comincia così il comunicato ufficiale degli Hammers, che ufficializzano l'arrivo dell'esterno offensivo spagnolo a titolo definitivo. Il costo dell'operazione dovrebbe aggirarsi intorno a 2,5 milioni di euro: il 30enne lascia il Fulham per ricongiungersi con Nuno Espirito Santo, con il quale ha lavorato nel passato di massima espressione personale al Wolverhampton, prima di trasferirsi al Barcellona.

Forte, veloce e capace di creare occasioni oltre che di segnare, Traoré è un giocatore di comprovata esperienza in Premier League e aggiungerà certamente qualità e peso offensivo al West Ham, al momento in piena lotta salvezza. "Sono felicissimo di essere qui, pronto ad aiutare la squadra al massimo delle mie possibilità e a mostrare le mie qualità", ha dichiarato Adama dopo aver firmato. Indosserà la maglia numero 17.

"Seguo il West Ham da molto tempo. È un club enorme, con una tifoseria immensa. Li guardo fin da quando ero piccolo, da quando vidi un film sul West Ham. Conosco i tifosi e so quanta passione hanno. La mia mentalità è sempre quella di fare meglio, di migliorare come giocatore e aiutare la squadra. Dico sempre che se sono la stessa persona di ieri, allora è un giorno perso. Amo le sfide. Dobbiamo pensare partita dopo partita e dare il massimo. Credo che tutto derivi dalla fiducia, e sono convinto che raggiungeremo ciò che stiamo cercando", la conclusione.