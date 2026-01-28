Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Colpo del West Ham per la lotta salvezza, ufficiale Adama Traoré: "Felicissimo. Amo le sfide"

Colpo del West Ham per la lotta salvezza, ufficiale Adama Traoré: "Felicissimo. Amo le sfide"TUTTO mercato WEB
© foto di Luca Bargellini
Yvonne Alessandro
Oggi alle 12:18Calcio estero
Yvonne Alessandro

"Il West Ham United è lieto di confermare l'ingaggio dell'esterno offensivo della nazionale spagnola Adama Traoré". Comincia così il comunicato ufficiale degli Hammers, che ufficializzano l'arrivo dell'esterno offensivo spagnolo a titolo definitivo. Il costo dell'operazione dovrebbe aggirarsi intorno a 2,5 milioni di euro: il 30enne lascia il Fulham per ricongiungersi con Nuno Espirito Santo, con il quale ha lavorato nel passato di massima espressione personale al Wolverhampton, prima di trasferirsi al Barcellona.

Forte, veloce e capace di creare occasioni oltre che di segnare, Traoré è un giocatore di comprovata esperienza in Premier League e aggiungerà certamente qualità e peso offensivo al West Ham, al momento in piena lotta salvezza. "Sono felicissimo di essere qui, pronto ad aiutare la squadra al massimo delle mie possibilità e a mostrare le mie qualità", ha dichiarato Adama dopo aver firmato. Indosserà la maglia numero 17.

"Seguo il West Ham da molto tempo. È un club enorme, con una tifoseria immensa. Li guardo fin da quando ero piccolo, da quando vidi un film sul West Ham. Conosco i tifosi e so quanta passione hanno. La mia mentalità è sempre quella di fare meglio, di migliorare come giocatore e aiutare la squadra. Dico sempre che se sono la stessa persona di ieri, allora è un giorno perso. Amo le sfide. Dobbiamo pensare partita dopo partita e dare il massimo. Credo che tutto derivi dalla fiducia, e sono convinto che raggiungeremo ciò che stiamo cercando", la conclusione.

Articoli correlati
West Ham, Espirito Santo riabbraccia Adama Traoré: "Lo conosco bene, vuole lottare... West Ham, Espirito Santo riabbraccia Adama Traoré: "Lo conosco bene, vuole lottare qui"
Espirito Santo e Adama Traoré ancora insieme? Il tecnico prova a portarlo al West... Espirito Santo e Adama Traoré ancora insieme? Il tecnico prova a portarlo al West Ham
Il Nottingham Forest non si accontenta di Ndoye: contatti col Fulham per Traorè Il Nottingham Forest non si accontenta di Ndoye: contatti col Fulham per Traorè
Altre notizie Calcio estero
Nantes, per la difesa ecco Guilbert: l'ex Lecce firma fino al termine della stagione... UfficialeNantes, per la difesa ecco Guilbert: l'ex Lecce firma fino al termine della stagione
West Ham, Espirito Santo riabbraccia Adama Traoré: "Lo conosco bene, vuole lottare... West Ham, Espirito Santo riabbraccia Adama Traoré: "Lo conosco bene, vuole lottare qui"
Colpo del West Ham per la lotta salvezza, ufficiale Adama Traoré: "Felicissimo. Amo... UfficialeColpo del West Ham per la lotta salvezza, ufficiale Adama Traoré: "Felicissimo. Amo le sfide"
Fenerbahce, il colpo Kanté si farà: a un passo l'intesa tra il giocatore e l'Al Ittihad... TMWFenerbahce, il colpo Kanté si farà: a un passo l'intesa tra il giocatore e l'Al Ittihad
PSG, occhio all'Arabia: in arrivo un'offerta da capogiro per Dembelé dopo i Mondiali... PSG, occhio all'Arabia: in arrivo un'offerta da capogiro per Dembelé dopo i Mondiali
Arsenal, Arteta evidenzia: "Guadagnato il diritto di essere in posizione fantastica... Arsenal, Arteta evidenzia: "Guadagnato il diritto di essere in posizione fantastica in 4 tornei"
Bayern, Tah: "Ho già imparato tanto da Kompany". E parla di Upamecano in scadenza... Bayern, Tah: "Ho già imparato tanto da Kompany". E parla di Upamecano in scadenza
Champions, Bayern già qualificato agli ottavi. Kompany: "Non parlo mai di sconfitta... Champions, Bayern già qualificato agli ottavi. Kompany: "Non parlo mai di sconfitta prima"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
Le più lette
1 Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
2 Como con il fiato sospeso per l'infortunio di Douvikas: sospetta distorsione alla caviglia
3 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
4 Buon compleanno, Dusan! Auguri Juve scatenano i social: "Criminale farli a lui prima che a Buffon"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 gennaio
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il bis saltato in estate e il rimpianto sempre in tendenza: Juve-Kolo Muani, ritorno di fiamma
Immagine top news n.1 Due tifosi ricoverati in ospedale, il Chelsea: "Massima cautela a Napoli, attenersi ai consigli"
Immagine top news n.2 I difficilissimi calcoli sulle 4 italiane in Champions: ottavi, playoff o addio gloria?
Immagine top news n.3 Spalletti replica a Conte: "Pensavo fosse AI". Juve a Monaco con il turnover, Koop: “Resto”
Immagine top news n.4 Conte, il Napoli da decimo posto e la polemica con Spalletti: "Uscita infelice”. Dentro fuori Champions
Immagine top news n.5 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
Immagine top news n.6 Il Napoli punta Terrier per le fasce dell'attacco: contatti continui con il Bayer Leverkusen
Immagine top news n.7 La Juventus spinge per il ritorno di Kolo Muani: domani appuntamento con PSG e Tottenham
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.2 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.3 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.4 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Trento, Mehic: “Girone A equilibrato e di livello. Vicenza? Ha un fuoco diverso”
Immagine news Serie A n.2 Milan e Juve, quale l'antagonista più credibile dell'Inter secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Padovano: "Brava Juve ma obiettivo 4° posto. Napoli, Conte non mollerà nulla"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato Napoli, per la fascia destra c'è anche l'idea Holm del Bologna
Immagine news Serie A n.2 Domani Panathinaikos-Bologna, cambio in lista UEFA per Italiano: rientra Freuler. I convocati
Immagine news Serie A n.3 No all'Italia di Mancini, Senesi: "Avrei dovuto cantare l'inno di un Paese con cui non mi identifico"
Immagine news Serie A n.4 Napoli-Chelsea, alta tensione. L'appello del prefetto: "Evitiamo scontri, sia una festa"
Immagine news Serie A n.5 Il Panathinaikos ha chiesto Gallo al Lecce: no dei salentini. Il giocatore è troppo importante
Immagine news Serie A n.6 Niente ritorno in Serie A per Diego Coppola: il centrale approderà al Paris FC
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Dalla Nazionale ai sei mesi da svincolato: Cragno sceglie l'Alto Adige per ripartire
Immagine news Serie B n.2 Piscopo passa al Bari, alla Juve Stabia finisce invece Kassama. E si tratta per Gondo
Immagine news Serie B n.3 Dagasso si presenta: "Venezia club ambizioso. E ha mostrato subito fiducia nei miei confronti"
Immagine news Serie B n.4 Frosinone, saluta il giovane Victor Hegelund: risolto il contratto del difensore
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, ecco il nuovo portiere: preso Alessio Cragno. La nota del club
Immagine news Serie B n.6 Blesa saluta il Cesena? Ambrosino è l'alternativa: chiesto il prestito al Napoli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Capezzi saluta la Carrarese e torna in Serie C. È un nuovo acquisto del Sorrento
Immagine news Serie C n.2 Panini Weeks in Serie C: le figurine dei calciatori protagoniste nella 24ª e 25ª giornata
Immagine news Serie C n.3 Crotone, ecco Veltri dal Picerno. Arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto
Immagine news Serie C n.4 La Pergolettese saluta Di Gesù. Rientra al Lecco, che lo gira in prestito al Siracusa
Immagine news Serie C n.5 Trento, Mehic: “Girone A equilibrato e di livello. Vicenza? Ha un fuoco diverso”
Immagine news Serie C n.6 Cambia la holding al comando della Salernitana? Pagano: "Nessun passo indietro o disimpegno"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Borussia Dortmund Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Chelsea, tutto in 90 minuti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Borussia Dortmund-Inter, i nerazzurri vogliono rientrare tra le prime 8
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Derby capitolino e Inter, oggi le prime due gare di ritorno dei quarti di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Al via la prima Intercontinentale femminile: oggi le semifinali di Women's Champions Cup
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, arriva in prestito dal Leicester l'islandese Eiríksdóttir
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "Contro la Lazio in Coppa con personalità, coraggio, tecnica e idee"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women, Grassadonia: "Battere la Roma è l'obiettivo. Vogliamo vincere la Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi e il terzo posto: "Proveremo ad avvicinarci sempre di più alla vetta"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping