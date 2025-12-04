Real Madrid, Valverde: "Mbappé ci motiva, è rassicurante averlo in attacco"

Nel corso dell'intervista ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro l'Athletic Bilbao, il centrocampista del Real Madrid Federico Valverde ha parlato anche delle sue condizioni e di come sta: "Cerco di godermi ogni giorno e di dare il massimo ogni volta che ho la possibilità di giocare. Le ultime partite sono state difficili mentalmente, non sono riuscito a dare il massimo come avevo fatto per così tanto tempo. Ma questa è una mia responsabilità. Cerco di dare il 100% in allenamento e in campo quando gioco. Sono sempre grato per il supporto dei miei compagni. Sono sempre lì per aiutarmi e farmi sorridere. E voglio anche ringraziare lo staff tecnico, che è quello che crede in me.

Le statistiche di Mbappé? È fondamentale che un giocatore del suo calibro possa, quasi ogni volta che tocca palla, chiudere l'azione con un gol. Ci motiva; è rassicurante averlo in attacco e vederlo integrarsi e lavorare con la squadra. Sappiamo tutto ciò che può dare in attacco, tutti i gol, ma è sempre bello vederli difendere contro di lui e Vini Jr. come hanno fatto.

Ritorno al Bernabéu? Non vediamo l'ora di tornare dopo così tante trasferte. È un piacere e un onore continuare a rappresentare questo stemma. Tornare al Bernabéu è una gioia immensa. Speriamo di poter ottenere un'altra vittoria davanti ai nostri tifosi".