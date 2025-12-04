Real, due gol e un assist per Mbappé. E il francese posta sui social: "Questo è il mio Madrid"

Due gol e un assist per Kylian Mbappé nella notte di San Mamés. L'attaccante del Real Madrid ha trascinato la sua squadra nel successo per 3-0 contro l'Athletic Bilbao con la squadra di Xabi Alonso che è tornata al successo dopo tre pareggi consecutivi. La punta francese, con un post pubblicato sula sua pagina Instagram ha voluto celebrare questo successo e la sua prestazione con un post in cui ha scritto: "Questo è il mio Madrid" sotto una foto esultante.

E proprio sul suo attacante ha così parlato l'allenatore delle Merengues: "Kylian è in un ottimo momento - ha sottolineato il mister spagnolo in conferenza - con grande mobilità e ottima connessione con Vinicius. La squadra è scesa in campo fin dall’inizio per vincere. Era un momento importante per tornare a vincere in trasferta e domenica giochiamo di nuovo in casa".

Anche il portiere Courtois, intervenuto nel post partita, ha voluto celebrare il suo compagno di squadra scherzando in zona mista: "Mbappé è pessimo (ride, ndr). A un certo punto della partita penso - ha commentato l'estremo difensore - che fortuna averlo nella mia squadra e non dover affrontarlo, tranne forse con la Francia. È inarrestabile, ci godiamo molto il suo gioco".