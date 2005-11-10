Due anni dopo Cambiaso può salutare davvero la Juventus: a gennaio il club ascolterà offerte

Sembrava tutto apparecchiato per il grande salto al Manchester City. Nel gennaio 2025 Andrea Cambiaso era infatti vicinissimo a vestire la maglia dei Citizens, come ammesso dallo stesso giocatore. Pep Guardiola apprezzava particolarmente la sua duttilità e lo aveva individuato come rinforzo ideale per la corsia mancina della difesa. L'operazione, però, non si è concretizzata e da quel momento il percorso del classe 2000 ha vissuto una fase complicata. Tra problemi fisici e prestazioni altalenanti, il rendimento del laterale bianconero non è stato all'altezza delle aspettative.

Juventus, apertura alla cessione: fissato il prezzo

Uno scenario che potrebbe portare a una svolta già nella prossima sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato da TuttoJuve.com, la dirigenza della Juventus sarebbe infatti pronta ad ascoltare le offerte che arriveranno alla Continassa per Cambiaso. Il club non considererebbe più il giocatore incedibile e potrebbe valutare concretamente una sua partenza qualora dovesse presentarsi una proposta ritenuta adeguata.

Servono 25-30 milioni: quale futuro per il laterale?

La valutazione fissata dalla società bianconera si aggirerebbe tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una cifra davanti alla quale la Juventus potrebbe prendere in considerazione la cessione, aprendo così a un possibile divorzio dopo un percorso iniziato tra grandi aspettative. Resta da capire se nelle prossime settimane arriveranno società concretamente interessate e soprattutto se qualcuno sarà disposto a investire la cifra richiesta.