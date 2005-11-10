Italia, Mancini: "Cassano e Lontani? Li ho visti bene. Vederli in allenamento cambia la visione"

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha parlato a SportMediaset alla vigilia della sfida contro la Francia valida per la quinta giornata di Nations League: "A Parigi abbiamo fatto delle cose buone e delle cose meno buone. Spero che si possa continuare su questa strada, cercando di migliorare certe situazioni che a Parigi, secondo me, non abbiamo gestito benissimo”.

Restando alla partita di Parigi, dobbiamo aspettarci domani sera lo stesso identico centrocampo?

“Vediamo, vediamo domattina. Insomma, forse sì, forse sì”.

San Siro è sold out da diversi giorni. Gli italiani stanno tornando ad amare la Nazionale.

“Noi dobbiamo cercare di fare questo: ottenere risultati e cercare di giocare bene, sapendo che la strada è lunga e non è così semplice. Adesso sembra che sia tutto rose e fiori, insomma, ma ci saranno delle difficoltà, perché ci vuole un po' di tempo”.

Cassano e Lontani hanno raggiunto le selezioni Under 18 e Under 19. Come li hai visti? Pensa che in futuro possano entrare a far parte della sua Nazionale?

“Li ho visti bene, perché credo che osservare un giocatore in allenamento cambi completamente la visione rispetto a vederlo in qualche partita. In allenamento è diverso. Sono giocatori che hanno qualità tecniche importanti, sono giovani e devono crescere, però per me è stata una cosa positiva”.