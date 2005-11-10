Francia, Zidane: "L'Italia è forte. Tensione all'interno della nostra Nazionale? No, stiamo bene"

Alla vigilia della sfida contro l'Italia, il commissario tecnico della Francia, Zinedine Zidane, ha parlato a SportMediaset: "Come sempre, quando abbiamo una partita vogliamo vincerla. Però sappiamo che l'Italia è una squadra forte. Anche la prima partita che abbiamo giocato a Parigi è stata difficile per noi e penso che domani sarà la stessa cosa. L'Italia è una squadra tosta, che quando deve giocare bene, gioca bene”.

Non ci sarà Mbappé. Qui in Italia si parla di qualcosa che non funziona e di un po' di tensione all'interno della vostra Nazionale. Conferma queste voci?

“No, no. Su quello che si dice fuori non possiamo fare niente. Però noi stiamo bene, siamo preparati per fare una bella gara domani. Purtroppo Mbappe non sarà con noi domani”.