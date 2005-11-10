Como e Milan attente, anche il Manchester City punta Malo Gusto del Chelsea

Si allunga il numero di pretendenti al terzino Malo Gusto del Chelsea. Il classe 2003 infatti è in uscita dal club londinese dopo che il suo minutaggio si è drasticamente ridotto con l’arrivo di Xabi Alonso in panchina e sta attraendo l’interesse di diversi club in Europa e anche in Italia dove è finito sul taccuino del Como e del Milan in vista del mercato di riparazione.

Anche il Manchester City sul francese

Alle due formazioni italiane infatti si aggiungono anche Atletico Madrid in Spagna e Lipsia in Germania, ma nelle ultime ore – come riporta BBC - ci sarebbe un ritorno di fiamma da parte di un altro club di Premier League che già aveva cercato Gusto in estate. Si tratta del Manchester City che potrebbe inserirsi nella corsa rendendo ancora più complicata l’asta che potrebbe aprirsi per il terzino che solo tre anni fa fu pagato quasi 30 milioni per strapparlo al Lione.