La Federazione Messicana di Calcio (FMF) ha annunciato di sostenere la candidatura alla rielezione del presidente della FIFA, Gianni Infantino. "La Federazione Messicana di Calcio ratifica il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per occupare la presidenza della FIFA per il periodo 2027-2031", ha scritto in un comunicato ufficiale.

La posizione a favore

Dopo il sostegno ricevuto per organizzare la Coppa del Mondo di quest'anno, la FMF ha affermato che sotto la leadership di Infantino il calcio a livello internazionale è la strada giusta da imboccare. "Siamo convinti che il suo impegno per la crescita, l'inclusione sociale e l'accesso al calcio abbiano promosso un progresso e un'innovazione notevoli e sostenuti su scala globale; agenda che la FMF sottoscrive e sostiene fermamente", ha sottolineato il comunicato.

La situazione

Non solo Infantino. I candidati che aspirano a occupare la poltrona del massimo organismo del calcio a livello mondiale sono il francese Philippe Diallo, presidente della Federazione Calcistica Francese, e il giapponese Kohzo Tashima, presidente onorario della Federazione Calcistica Giapponese. Il vincitore delle elezioni sarà annunciato il 18 marzo, durante il 77º Congresso Ordinario della FIFA che si svolgerà a Rabat, in Marocco.