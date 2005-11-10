La corsa alla presidenza della FIFA si gioca soprattutto in Africa, dove Gianni Infantino continua a consolidare il proprio consenso. In occasione dell'ultima Assemblea Generale della CAF, il numero uno del calcio mondiale ha promesso un importante incremento dei finanziamenti destinati alle 54 federazioni del continente, raccogliendo un sostegno pressoché unanime. A ribadirlo pubblicamente è stato il presidente della CAF, Patrice Motsepe: "Ribadiamo il nostro sostegno a Infantino". Un messaggio che ha lasciato in secondo piano anche Philippe Diallo, candidato europeo alla presidenza e presente all'incontro.

Il peso politico del continente africano

Il blocco africano ha assunto negli ultimi anni un'influenza sempre maggiore negli equilibri del calcio internazionale. Il principio elettorale di una federazione, un voto garantisce infatti alle 54 associazioni lo stesso peso di potenze come Francia e Germania. Una forza politica che Infantino ha saputo valorizzare, accogliendo diverse richieste: dall'ampliamento del Mondiale alla conferma della Coppa d'Africa ogni due anni, fino all'assegnazione di nuove competizioni internazionali. Un'alleanza che oggi rappresenta uno degli assi portanti della sua leadership.

Il nodo Mondiale 2030 e l'occasione per Diallo

Sul tavolo resta anche la questione della finale dei Mondiali 2030, con il Bernabeu che potrebbe vedere complicarsi la propria candidatura a favore della soluzione in Marocco. La UEFA punta su Diallo per contrastare Infantino, facendo leva anche sul possibile consenso dell'area francofona. A cambiare gli equilibri potrebbe contribuire la decisione del TAS sulla finale della Coppa d'Africa: un eventuale ribaltamento del titolo assegnato al Marocco in favore del Senegal potrebbe aprire una frattura interna al continente e offrire all'Europa un'occasione politica importante. Lo scrive Marca.