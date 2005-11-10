La campagna elettorale di Philippe Diallo non è iniziata nel modo sperato. Il presidente della Federcalcio francese, candidato alla guida della FIFA, ha fatto il suo primo passo ufficiale in Nigeria, ma ad Abuja ha trovato un ambiente "ostile" e saldamente legato a Gianni Infantino.

La CAF rinnova la fiducia all'attuale presidente

La scelta dell’Africa ha un valore strategico: il continente può contare su 54 voti, appena uno in meno rispetto all’Europa. Durante l’assemblea generale della CAF, si è deciso all'unanimità di votare per l’attuale presidente della FIFA. Il numero uno della Confederazione africana, Patrice Motsepe ha ribadito il sostegno unanime delle federazioni: "Potete alzarvi tutti in piedi e applaudire per ribadire il nostro sostegno a Gianni Infantino?". Il dirigente sudafricano ha elogiato il lavoro svolto da Infantino per lo sviluppo del calcio africano e ha ricordato gli investimenti promessi dalla FIFA.

Per Diallo una partenza in salita

Infantino ha poi difeso il proprio bilancio davanti ai rappresentanti africani: "I soldi della FIFA sono i vostri soldi", ha dichiarato, sottolineando la crescita del movimento calcistico nel continente. Diallo, presente in sala, ha assistito alla lunga ovazione riservata al suo rivale senza prendere la parola. Dopo il sostegno già incassato dalla CONMEBOL e dalle associazioni arabe, anche l’Africa sembra essersi schierata con Infantino.