Laporta celebra Messi: "Una storia di successo condivisa con il Barcellona"

Leo Messi ha ricevuto il Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 e, dopo la cerimonia al Teatro Campoamor di Oviedo, sono arrivati numerosi messaggi di celebrazione per il fuoriclasse argentino. Tra questi anche quello di Joan Laporta, presidente del Barcellona, che ha voluto rendere omaggio all'ex numero 10 blaugrana attraverso un messaggio pubblicato su X. "Leo, congratulazioni per l'assegnazione del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un meritato riconoscimento per la tua carriera calcistica e umana. Con il tuo talento hai contribuito a rendere ancora più grande il FC Barcelona, il club della tua vita, ieri, oggi e sempre", ha scritto Laporta. Il presidente blaugrana ha poi sottolineato il legame indissolubile tra Messi e il club: "Messi e Barça, Barça e Messi, una storia di successo condivisa di cui noi barcelonisti siamo profondamente orgogliosi e che desideriamo sia eterna".

Laporta: "Connessione straordinaria"

Intervenuto al Telediario di Televisión Española, Laporta ha parlato anche dell'arrivo di Messi al Barcellona e del rapporto speciale instauratosi tra il giocatore e il club: "Si è prodotta una connessione straordinaria tra un giocatore unico e un club che ha un'identità calcistica che si adattava perfettamente a Leo".

Tra gli omaggi non è mancato quello di Andrés Iniesta, storico compagno di squadra dell'argentino: "Per me è stata una fortuna, una gioia, che sia esistita una persona come Leo". Anche Jorge Valdano ha celebrato il riconoscimento assegnato a Messi, inserendolo nella storia del calcio argentino insieme a Diego Armando Maradona: "Sembrava che nessuno potesse superare l'altare di Maradona ed è quasi ingiusto che un Paese, dopo un genio, ne abbia prodotto un altro. Eppure l'improbabile è diventato realtà".