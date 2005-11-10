La Juventus trattiene il fiato per Kerim Alajbegovic. Il talento bosniaco, uscito anzitempo dalla sfida con il Venezia per un fastidio alla tibia sinistra, sarà sottoposto oggi a nuovi accertamenti proprio nella zona dolorante. Una cosa è già certa, secondo Tuttosport: l'attaccante non sarà a disposizione per la gara casalinga di Europa League contro l'Omonia. Resta aperta, invece, la partita che conta di più per il futuro immediato: la trasferta di domenica contro il Como.

La prudenza guida le scelte di Spalletti. Alajbegovic era già tornato affaticato a Torino dopo le due gare giocate con la Bosnia contro Svezia e Romania, e il fastidio accusato contro il Venezia impone cautela. Gli esami serviranno a capire con maggiore precisione le sue condizioni e se ci siano margini per recuperarlo in vista del campionato. Al momento non si respira pessimismo: la speranza è di riaverlo per il Como.

A prescindere dall'esito dei controlli, il bosniaco cederà verosimilmente il posto da titolare a Jeremie Boga, subentrato solo nel finale contro il Venezia. Nessuna fretta, quindi: la priorità è averlo nelle migliori condizioni per la delicata sfida del Sinigaglia.

Stessa linea per Nico Gonzalez e Pierre Kalulu: stanno meglio e il rientro tra i convocati potrebbe arrivare già domenica, ma senza forzature.