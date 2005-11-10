Juventus, controlli per Alajbegovic: senza di lui con l'Omonia. Da valutare per il Como
Luca Bargellini
La Juventus trattiene il fiato per Kerim Alajbegovic. Il talento bosniaco, uscito anzitempo dalla sfida con il Venezia per un fastidio alla tibia sinistra, sarà sottoposto oggi a nuovi accertamenti proprio nella zona dolorante. Una cosa è già certa, secondo Tuttosport: l'attaccante non sarà a disposizione per la gara casalinga di Europa League contro l'Omonia. Resta aperta, invece, la partita che conta di più per il futuro immediato: la trasferta di domenica contro il Como.
La prudenza guida le scelte di Spalletti. Alajbegovic era già tornato affaticato a Torino dopo le due gare giocate con la Bosnia contro Svezia e Romania, e il fastidio accusato contro il Venezia impone cautela. Gli esami serviranno a capire con maggiore precisione le sue condizioni e se ci siano margini per recuperarlo in vista del campionato. Al momento non si respira pessimismo: la speranza è di riaverlo per il Como.
A prescindere dall'esito dei controlli, il bosniaco cederà verosimilmente il posto da titolare a Jeremie Boga, subentrato solo nel finale contro il Venezia. Nessuna fretta, quindi: la priorità è averlo nelle migliori condizioni per la delicata sfida del Sinigaglia.
Stessa linea per Nico Gonzalez e Pierre Kalulu: stanno meglio e il rientro tra i convocati potrebbe arrivare già domenica, ma senza forzature.