Da una parte il futuro societario della Reggiana, dall'altra quello professionale al Real Madrid. Protagonista di questa curiosa coincidenza è Thibaut Courtois, portiere belga dei Blancos e fondatore, insieme a Gonzalo Vila, di NXTPlay Capital, piattaforma di investimento attiva nei settori dello sport, dei media e della tecnologia. Il gruppo iberico ha infatti presentato un'offerta per l'acquisizione del 100% del pacchetto azionario del club emiliano, attualmente impegnato in Serie C. Una possibile nuova avventura nel calcio italiano per l'estremo difensore, che proprio oggi ha ricevuto un'importante conferma sul proprio futuro: il Real Madrid ha ufficializzato il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2028.

NXTPlay, un'offerta per il 100% della Reggiana

La notizia dell'interessamento per la Reggiana era emersa nei giorni scorsi. NXTPlay Capital, società fondata da Courtois e Gonzalo Vila, ha annunciato la presentazione di un'offerta per rilevare l'intero pacchetto azionario del club granata. Un'operazione che arriva al termine di diversi mesi di lavoro e interlocuzioni con il territorio. A fare da frontman del progetto sarebbe Andrea Radrizzani, con diversi esponenti del gruppo che hanno già fatto visita a Reggio Emilia per incontrare gli attuali soci della società e il tessuto imprenditoriale locale.

L'ambizione di NXTPlay, come spiegato dalla stessa piattaforma, non riguarda soltanto la prima squadra. Il progetto di sviluppo contempla infatti anche il rafforzamento del settore giovanile e gli investimenti nelle infrastrutture, con l'obiettivo di costruire una realtà solida e sostenibile nel tempo.

"La Reggiana è un club con storia e identità, in una città che vive il calcio con autentica passione. Per mesi abbiamo ascoltato le persone che rendono questo club ciò che è e abbiamo costruito il nostro progetto attorno a loro. Abbiamo messo sul tavolo un'offerta seria e siamo pronti ad andare avanti senza perdere tempo. La Reggiana merita stabilità e una direzione chiara, e noi vogliamo darle entrambe", ha dichiarato il CEO Gonzalo Vila.

Anche Courtois ha voluto spiegare direttamente il senso dell'iniziativa: "Nel corso della mia carriera ho visto quanto un club significhi per la sua città. Con NXTPlay vogliamo costruire qualcosa di cui la gente di Reggio Emilia possa essere orgogliosa: ambizioso in campo, vicino alla comunità e pensato per durare. Dare ai giovani calciatori l'ambiente giusto per crescere sarà al centro di tutto ciò che faremo".

Nel frattempo il Real Madrid blinda Courtois: rinnovo fino al 2028

Mentre la società fondata dal portiere belga lavora per portare avanti il progetto italiano, a Madrid arriva un'altra notizia che riguarda direttamente il futuro del numero uno. Il Real Madrid ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Courtois fino al 30 giugno 2028, confermando la centralità del classe 1992 nel progetto sportivo dei Blancos.

Arrivato nella capitale spagnola nel 2018, il portiere ha collezionato finora 348 presenze con la maglia del Real, conquistando ben 14 trofei. Nel suo palmarès madrileno figurano due Champions League, tre Mondiali per Club, due Supercoppe UEFA, tre campionati spagnoli, una Coppa del Re e tre Supercoppe di Spagna.

Tra i momenti più significativi della sua esperienza in Spagna resta la straordinaria prestazione nella finale di Champions League del 2022 contro il Liverpool, con una serie di interventi decisivi che consegnarono ai Blancos il trofeo.

Dunque, mentre Courtois continua a essere uno dei punti di riferimento del Real Madrid, il suo nome è destinato a entrare anche nei discorsi sul futuro della Reggiana. Per ora attraverso NXTPlay e un'offerta per l'intera proprietà del club: resta da capire se il progetto del portiere belga riuscirà a trasformarsi in una nuova avventura nel calcio italiano.