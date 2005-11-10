Alla Continassa il calciomercato di gennaio è già entrato nel vivo, ma con una parola d’ordine ben precisa, sostenibilità.

I rigidi paletti del Fair Play Finanziario e i vincoli UEFA impongono alla dirigenza bianconera, guidata dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali, una linea di estrema prudenza.

Prima di poter affondare qualsiasi colpo in entrata sarà indispensabile finanziarsi attraverso le cessioni, muovendosi prevalentemente tra prestiti, scambi strategici e occasioni mirate per non appesantire ulteriormente il monte ingaggi.

La valutazione tecnica: Spalletti sotto esame, Vicario e Nico Gonzalez certezze

Sul campo, Luciano Spalletti sta attraversando una fase complessa, condizionata da un'emergenza infortuni costante e da una mancanza di continuità nei risultati che tiene la squadra sotto pressione. Le prossime settimane saranno uno spartiacque decisivo non solo per la corsa alla zona Champions, ma anche per valutare la tenuta del progetto tecnico, intorno al quale iniziano a circolare le prime voci sul futuro della panchina a giugno.

In mezzo alle difficoltà, però, emergono punti fermi su cui costruire, Guglielmo Vicario si è imposto come leader tecnico e carismatico insostituibile tra i pali, tanto che il club è pronto a esercitare il riscatto dal Tottenham (8 milioni di euro più 2 di bonus) per poi affiancargli il giovane Lorenzo Palmisani del Frosinone, nota lieta anche sul fronte offensivo, dove Spalletti ha vinto la sua scommessa rilanciando Nico González da esubero a titolare affidabile.

Le priorità in entrata: caccia al terzino sinistro e al centravanti

La corsia mancina rappresenta l'urgenza principale per lo staff tecnico, il grande obiettivo porta a Barcellona e risponde al nome di Alejandro Balde: i bianconeri si sono mossi con decisione, ma devono fare i conti con la richiesta catalana di 40 milioni di euro e con la concorrenza del Paris Saint-Germain.

Sul taccuino della dirigenza restano così vive anche le alternative che portano a Destiny Udogie, Rayan Ait-Nouri, Juan Miranda e al giovane Bernasconi.

A centrocampo il primo profilo seguito è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, elemento di esperienza e ordine tattico, mentre per il futuro si osservano talenti come Romano del Cagliari e Cacciamani del Toro, in attacco, invece, la società ha avviato i contatti per Gustavo Varela del Monza, frenata però dalla valutazione intorno ai 35-40 milioni e dalla folta concorrenza internazionale, oltre a chiedere informazioni per Benjamin Sesko del Manchester United e monitorare pista come Alexander Sorloth e Folarin Balogun.

Le uscite e i nodi da sciogliere: il caso Zhegrova e il rientro di Openda

Per sbloccare il mercato in entrata, la Juventus non considera più incedibili diversi elementi della rosa, oltre a Edon Zhegrova, possono partire anche Andrea Cambiaso, Juan Cabal e, davanti a un'offerta ritenuta adeguata, persino Teun Koopmeiners.

Proprio Zhegrova rappresenta il caso più caldo in vista di gennaio, scontento dello scarso minutaggio ricevuto da Spalletti, l'esterno kosovaro spinge per cambiare aria e piace molto al Monaco, club con cui potrebbe nascere un intreccio legato a Balogun. Carnevali dovrà inoltre gestire due grane legate ai prestiti, il possibile ritorno anticipato di Joao Mario dalla Fiorentina e, soprattutto, la situazione di Lois Openda.

Scaricato dal Lione dopo una prima parte di stagione difficile, l'attaccante belga rientrerà a Torino già a gennaio, costringendo la dirigenza a trovare una nuova sistemazione per un investimento da 43 milioni che non rientra nei piani tecnici di Spalletti.

Infine, resta da monitorare il futuro estivo di Weston McKennie, che nonostante il rinnovo fino al 2030 e la sua importanza nello scacchiere bianconero, ha aperto pubblicamente a un possibile approdo al Manchester United a giugno