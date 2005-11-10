Da Mandas a Caprile: i migliori portieri al Fantacalcio dopo 11 giornate
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Luca Di Leonardo
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Oggi alle 08:15Fantacalcio
autore Luca Di Leonardo
12.11.2026 08:15Fantacalcio
La classifica dei 5 migliori portieri nelle prime 11 giornate al fantacalcio per fantamedia
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Ecco i 5 migliori portieri per fantamedia dopo 11 giornate presi.
1 - Mandas: 11 presenze - fantamedia 5.90- media voto 6.45 - 9 gol subiti - 4 clean sheet - 1 rigore parato
2 - Milinkovic-Savic: 4 presenze - fantamedia 5.88 - media voto 6.63 - 3 gol subito- 1 clean sheet
3 - Svilar: 5 presenze - fantamedia 5.80 - media voto 6.40 - 3 gol subiti - 3 clean sheet
4 - Butez: 8 presenze - fantamedia 5.25 - media voto 6.00 - 6 gol subiti - 3 clean sheet
5 - Caprile: 11 presenze - fantamedia 5.14 - media voto 6.50- 15 gol subiti - 4 clean sheet
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