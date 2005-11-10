Il Genoa regala, il Milan è cinico e dimentica il Ferencvaros: 2-1 al "Ferraris" per i rossoneri

Tre punti importanti per il Milan che si mette alle spalle la sconfitta in Europa League contro il Ferencvaros. La squadra di Ruben Amorim supera 2-1 il Genoa al "Ferraris" con i rossoblù di Daniele De Rossi che masticano amaro per due reti concesse con altrettante ingenuità. Il vantaggio rossonero arriva con un pallone perso da Vasquez e servito da Rabiot sui piedi di Cisse. L'ex Catanzaro supera Bijlow con un preciso diagonale. Il 2-0 arriva con un passaggio errato di Traoré che favorisce Ramos. Il portoghese serve sul secondo palo Pulisic che non sbaglia.

Nel secondo tempo il Grifone la riapre nel finale con Ellertsson ma alla fine fanno festa i rossoneri. "Dobbiamo analizzare la prestazione e il risultato. Contro il Venezia non abbiamo giocato in grande stile - sottolinea De Rossi -. Nel momento più difficile andando sotto senza meritarlo siamo rimasti saldi con i nervi rimanendo aggressivi senza subire il possesso palla del Milan. Siamo rimasti appesa dalla partita, l'abbiamo riaperta ma ci è mancata poi la zampata. E' stata fatta una partita seria, aggressiva e buona".

"Sono orgoglioso dei miei giocatori - prosegue Amorim -. La cosa più importante era essere competitivi, l’ho detto prima della partita. Se approcciamo ogni partita così allora siamo un passo più vicini a poterle vincere tutte. Ci sono momenti in cui riesci a giocare molto bene, ci sono anche altri momenti in cui abbiamo cambiato modo di giocare e siamo andati forti sulle seconde palle e abbiamo giocato un calcio differente. E questo fanno le grandi squadre: giocano in modo differente all’interno della stessa partita. Sono davvero soddisfatto dei miei calciatori oggi”.