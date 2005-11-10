Incertezze sulle panchine di Vicenza e Carpi. Il Livorno è invece sicuro: tesserato Mulazzi

Non si fermerà la Serie C, lo farà invece la Serie B, che dopo l'11ª giornata avrà la seconda pausa nazionali; proprio il turno concluso solo poche ore fa (CLICCA QUI per i risultati), ha aperto la crisi in casa Vicenza, con il tecnico Fabio Gallo che sembra essere ora a rischio. La dirigenza biancorossa, complice probabilmente anche lo stop forzato del campionato, sta riflettendo sulla posizione del tecnico, che solo a marzo ha riportato i veneti nel torneo cadetto, stravincendo la terza serie.

Da Carpi, invece, scendendo di categoria, tutto tace, su Stefano Cassani non ci sono indicazioni, al netto di un pari centrato contro la Folgore Caratese che ha però giocato tutta la ripresa in nove uomini; i biancorossi sono sembrati piuttosto scarichi, e alla fine non sono andati oltre lo 0-0 (QUI per consultare i risultati emersi da venerdì a ieri).

Le certezze, infine, arrivano dal Livorno. È stato con una nota ufficiale che il club amaranto ha fatto sapere di aver tesserato Gabriele Mulazzi, terzino ex Juventus; il classe 2003 ha scelto il numero 20.