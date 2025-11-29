È un Como da Champions: la classifica aggiornata di Serie A dopo l'anticipo del 13° turno
Il Como di Cesc Fabregas continua a sorprendere: la vittoria sul Sassuolo conferma i lariani nel gruppo d’élite del campionato, ora stabilmente in piena zona Champions con 24 punti, alla pari con Inter e Bologna. I neroverdi restano invece a quota 17, mantenendo comunque la nona piazza. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo il primo anticipo del 13° turno:
Roma 27 (12 partite giocate)
Milan 25 (12)
Napoli 25 (12)
Inter 24 (12)
Bologna 24 (12)
Como 24 (13)
Juventus 20 (12)
Lazio 18 (12)
Sassuolo 17 (13)
Udinese 15 (12)
Cremonese 14 (12)
Torino 14 (12)
Atalanta 13 (12)
Cagliari 11 (12)
Parma 11 (12)
Pisa 10 (12)
Lecce 10 (12)
Genoa 8 (12)
Fiorentina 6 (12)
Verona 6 (12)
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
