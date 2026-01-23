Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Bologna delude contro il Celtic, ma è ai palyoff. Italiano: "Non si parta sempre con l'handicap"

Il Bologna delude contro il Celtic, ma è ai palyoff. Italiano: "Non si parta sempre con l'handicap"
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 00:49I fatti del giorno
Alessio Del Lungo

Il Bologna non riesce ad andare oltre il 2-2 contro il Celtic al Dall'Ara in una partita rocambolesca, valida per la settima giornata della fase campionato di Europa League, ma si qualifica comunque ai playoff. Gli ospiti passano in vantaggio al 5' per un errore clamoroso da parte di Skorupski, che favorisce il gol di Hatate. Poco dopo la mezz'ora l'autore del gol si è fatto espellere, ma Trusty ha raddoppiato al 40'. Nella ripresa prima Dallinga e poi Rowe hanno contribuito a riequilibrare l'incontro, ma è troppo poco per le attese. Tra i migliori c'è sicuramente l'ex Marsiglia, mentre steccano il portiere ed Heggem.

Il tecnico Vincenzo Italiano ha analizzato così il match in conferenza stampa: "Non possiamo continuare a partire con l'handicap di andare sotto e poi mostrare grande cuore per rimontare, però è un periodo in cui in ogni disattenzione veniamo puniti. Cercheremo di uscire da queste difficoltà. Però di positivo c'è stata la reazione perché sotto di due reti non era facile. In questa competizione stiamo venendo da tanti risultati utili, ma dobbiamo ancora migliorare sotto molti aspetti".

Oltre all'allenatore, ha parlato anche il capitano Riccardo Orsolini: "C'è un po' di amaro in bocca per com'è finita. Abbiamo fatto una grande rimonta e abbiamo assaggiato i tre punti che erano molto importanti, c'è stata una reazione con carattere della squadra. Dopo il doppio svantaggio, li abbiamo schiacciati e messi nella loro area di rigore. Ci abbiamo provato in tutti i modi, voglio vedere il bicchiere mezzo pieno e sono orgoglioso dei ragazzi".

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
