Un viaggio all'interno del calciomercato e dei modi per portarlo avanti, quello che vi abbiamo proposto oggi su TMW. Dai metodi classici, quelli portati avanti ancora con profitto dagli storici direttori sportivi italiani, alle trattative suggerite da algoritmi e intelligenza artificiale, con l'oramai termine Moneyball sempre più dentro le dinamiche del mercato. Un percorso a tappe in cui viene spiegato come e perché quello dell'Intelligenza Artificiale è un mondo destinato a rivoluzionare, ancor più di quanto già fatto, il mondo del calcio e nello specifico del calciomercato.

L'approfondimento odierno di TMW

Istruzioni per l'uso del calciomercato: dallo scouting al moneyball e l'AI, tutto quello che c'è da sapere

Fra contatti e scouting, il calciomercato vecchio stampo è ancora vivo

Instant team e parametri zero, modi specifici di fare calciomercato

Il Moneyball e l'AI applicata al pallone: il calciomercato che segue le evoluzioni del mondo

Un colpo al cerchio e uno alla botte. Il modello ibrido oggi domina il calciomercato

La storia degli Oakland Athletics nel baseball ci spiega che il Moneyball arriva da lontano

Il caso Midtjylland ha spiegato che il Moneyball funziona. Almeno in Danimarca

Reijnders, Suzuki, ma pure Emerson Royal: grandi colpi e flop clamorosi del mercato degli algoritmi

Comolli e l'utilizzo degli algoritmi: non solo Juventus, come sono andate le sue esperienze

Come l’intelligenza artificiale sta cambiando il modo di fare calciomercato

VAR autonomo e allenatore digitale. Un pensiero semiserio sul futuro dell'AI nel calcio

Una rivoluzione inevitabile. Il futuro del calcio(mercato) sarà sempre più in mano all'AI