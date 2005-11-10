Un viaggio nel mondo del calciomercato e di una rivoluzione guidata dall'Intelligenza Artificiale
Simone Bernabei
Un viaggio all'interno del calciomercato e dei modi per portarlo avanti, quello che vi abbiamo proposto oggi su TMW. Dai metodi classici, quelli portati avanti ancora con profitto dagli storici direttori sportivi italiani, alle trattative suggerite da algoritmi e intelligenza artificiale, con l'oramai termine Moneyball sempre più dentro le dinamiche del mercato. Un percorso a tappe in cui viene spiegato come e perché quello dell'Intelligenza Artificiale è un mondo destinato a rivoluzionare, ancor più di quanto già fatto, il mondo del calcio e nello specifico del calciomercato.
L'approfondimento odierno di TMW
Istruzioni per l'uso del calciomercato: dallo scouting al moneyball e l'AI, tutto quello che c'è da sapere
Fra contatti e scouting, il calciomercato vecchio stampo è ancora vivo
Instant team e parametri zero, modi specifici di fare calciomercato
Il Moneyball e l'AI applicata al pallone: il calciomercato che segue le evoluzioni del mondo
Un colpo al cerchio e uno alla botte. Il modello ibrido oggi domina il calciomercato
La storia degli Oakland Athletics nel baseball ci spiega che il Moneyball arriva da lontano
Il caso Midtjylland ha spiegato che il Moneyball funziona. Almeno in Danimarca
Reijnders, Suzuki, ma pure Emerson Royal: grandi colpi e flop clamorosi del mercato degli algoritmi
Comolli e l'utilizzo degli algoritmi: non solo Juventus, come sono andate le sue esperienze
Come l’intelligenza artificiale sta cambiando il modo di fare calciomercato
VAR autonomo e allenatore digitale. Un pensiero semiserio sul futuro dell'AI nel calcio
Una rivoluzione inevitabile. Il futuro del calcio(mercato) sarà sempre più in mano all'AI