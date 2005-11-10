Il Napoli avrà un nuovo quartier generale. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha sottoscritto oggi l'atto di acquisizione dei terreni nel comune di Qualiano, in località Pozzo Nuovo, dove edificherà il futuro centro sportivo del club azzurro. Un’operazione di circa 13 ettari di terreno.

L'annuncio del Napoli

Questa la nota del Napoli: "SSC Napoli comunica che, in data odierna, sono stati sottoscritti davanti al Notaio, Francesco Coppa, di Napoli, i contratti preliminari di acquisto per la realizzazione del nuovo Centro Sportivo in Qualiano. La società ringrazia per il supporto e l'assistenza l'Avv. Arturo Testa, il Prof. Arch. Bruno Discepolo, nonché il Sindaco di Qualiano, Dott. Raffaele De Leonardis, per aver creduto pervicacemente nella realizzazione del progetto, quale occasione di sviluppo territoriale. Forza Napoli Sempre".

Le parole di ADL al suo arrivo

Fermato dai cronisti presenti nel luogo, ADL ha rilasciato qualche rapida dichiarazione: "Un sogno? La sua casa il Napoli ce l'ha sempre avuta a Castel Volturno, dove abbiamo vinto due scudetti. Parlate sempre del Napoli come se l'avessi preso in Serie A, allora avreste ragione. Voi avete visto dove si allenava Maradona? Sicuramente oggi è un nuovo inizio, perché abbiamo fatto una prima fase e adesso passiamo alla seconda fase. Sperando che la salute ci accompagni!".

Il tweet di De Laurentiis con il primo annuncio dopo le firme

"Fatto! Avanti tutta!!". Questo il testo, accompagnato da due foto durante le firme dei contratti, del tweet di Aurelio De Laurentiis, dopo aver siglato l'atto di acquisizione dei terreni nel comune di Qualiano in cui intende edificare il futuro centro sportivo del Napoli.

Le parole del Sindaco

Il sindaco della città Raffaele De Leonardis ha fatto il punto della situazione da via dei Mille dove si sta firmando l'atto notarile per il passaggio di proprietà dei terreni: "E’ un lavoro che va avanti da due anni che stiamo facendo con il presidente De Laurentiis e stamattina siamo arrivati alla conclusione - riporta TuttoNapoli.net -. Credo sia un’ottima occasione di sviluppo per la nostra città nonché tutta l’area flegrea e giuglianese. Ci sarà molto da lavorare dal punto di vista urbanistico in seconda battuta, con il presidente abbiamo parlato del miglioramento dell’asse viario ed anche della ferrovia che collega la zona. La nostra amministrazione è disponibile. Se ci sono degli interventi da fare sotto quella tipologia di situazione, se dovremo farli non ci saranno problemi. Credo che il Napoli abbia già la possibilità di presentare la pratica alla Zes che ha tempi di lavorazione della pratica di circa 45 giorni. Dopo l’atto vedremo che tipologia d’acquisto che verrà fatto. Il Comune non è coinvolto nell’operazione: la fanno il calcio Napoli ed un privato. De Laurentiis vorrebbe iniziare i lavori l’1 gennaio ma la vedo molto difficile. Più probabile verso marzo".