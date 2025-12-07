L'Inter strapazza il Como e vola in vetta. Chivu batte Fabregas: "Ma non ho tempo di pensarci"

L'Inter sorprende ancora una volta, non tanto per la vittoria sul Como, ma per le dimensioni della stessa: il 4-0 ai lariani era difficilmente preventivabile alla vigilia. Tra i padroni di casa non c'è ovviamente nessuna insufficienza, con Lautaro Martinez e Calhanoglu che dominano la scena. Male invece Nico Paz nelle fila degli ospiti: l'attesissimo talento argentino fallisce la prova del 9 contro una delle tante squadre che lo tengono d'occhio per il futuro.

Cristian Chivu ha commentato in conferenza stampa la netta affermazione dei suoi ragazzi: "C'è stata determinazione e anche molta voglia. Abbiamo capito i momenti della partita riconoscendo anche la bravura dell'avversario. Forse dovevamo avere più lucidità e pazienza in certi momenti. Nel secondo tempo poi siamo riusciti a chiuderla". Quando gli viene chiesto se pensasse al confronto con Fabregas, risponde così: "Io non ho tempo nemmeno di pensare. Avevo l'obbligo di mettere la squadra nelle condizioni migliori. Sono felice per l'atteggiamento. Io sono interessato solo all'Inter, mantenendo ordine e disciplina per raggiungere gli obiettivi. Ho passione e amore per il mio mestiere".

Diverso ovviamente l'umore di Cesc Fabregas: "Il risultato è pesante e andiamo a casa con la testa bassa per migliorare. Calcisticamente non vedo una differenza grandissima. Davanti si sono visti attaccanti molto superiori. Abbiamo provato a fare la partita come volevo. I ragazzi hanno fatto tutto e di più, bisogna anche gestire le situazioni. L'Inter gioca a memoria da cinque anni. Si cresce di più con una sconfitta così. Preferisco perdere così e che i ragazzi dicono 'mamma mia, manca tanto'. A livello di tattica e di gioco gli esterni non hanno fatto la differenza che volevo vedere in alcune situazioni. Il secondo gol è arrivato nel momento peggiore e dopo il terzo gol abbiamo mollato. Non voglio essere crudele con i ragazzi. Da domani (oggi, ndr) si parte da zero per lavorare ma si deve accettare, con calma".