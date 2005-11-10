Riflessioni in corso a Catanzaro: Gorgone a rischio esonero. Con Mignani sullo sfondo

Una lunga sosta segnata da due esoneri, quella che ha osservato la Serie B, tornata in campo venerdì sera, ma un altro ribaltone in panchina potrebbe presto esserci in questo post Nazionale, perché l'avventura di Giorgio Gorgone al Catanzaro sembra sia arrivata al capolinea: fatale la quinta sconfitta in sei gare, maturata nella giornata da poco trascorsa con il Mantova. Si parla già del post, con il nome di Michele Mignani che appare in pole, anche in virtù del fatto che ha già lavorato con il Ds delle aquile giallorosse Ciro Polito a Bari, sfiorando la Serie A.

Proprio Polito ha confermato le valutazioni in corso

Dirette conferme sul momento, sono arrivate nel post partita proprio dall'uomo mercato dei calabresi, unico a parlare: "In tre anni che sono qui credo che questa sia stata la più brutta sconfitta subita dal Catanzaro, è giusto che in questa situazione a metterci la faccia sia la società ed io rappresento la società. Non ci piace ragionare di impeto ma una cosa è certa, ci sono delle valutazioni se proseguire con Gorgone, sicuramente è una persona straordinaria, gode della nostra fiducia, ma ci prendiamo la serata per riflettere".

L'avvio da incubo post delusione.

Una Serie A sfumata a giugno solo per la classifica della regular season, l'addio con Alberto Aquilani e la scelta di chiamare in panchina Giorgio Gorgone, retrocesso dalla B con il Pescara: questa l'estate del Catanzaro, che ha anche rivoluzionato per larga parte la rosa. Un azzardo, ripartire con un allenatore neofita per la categoria? Verrebbe da dire di sì, ma parlare a posteriori è sempre facile. Certo è che tre sconfitte in avvio, e altre due negli ultimi due turni, sono uno score preoccupante.