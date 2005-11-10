Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Riflessioni in corso a Catanzaro: Gorgone a rischio esonero. Con Mignani sullo sfondo

Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
Oggi alle 00:33I fatti del giorno
12.10.2026 00:33I fatti del giorno
Fonti preferite
Dopo al lunga sosta, possibile l'esonero sulla panchina delle aquile, che stanno vivendo un momento di forte crisi sportiva
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Luca Cilli

Una lunga sosta segnata da due esoneri, quella che ha osservato la Serie B, tornata in campo venerdì sera, ma un altro ribaltone in panchina potrebbe presto esserci in questo post Nazionale, perché l'avventura di Giorgio Gorgone al Catanzaro sembra sia arrivata al capolinea: fatale la quinta sconfitta in sei gare, maturata nella giornata da poco trascorsa con il Mantova. Si parla già del post, con il nome di Michele Mignani che appare in pole, anche in virtù del fatto che ha già lavorato con il Ds delle aquile giallorosse Ciro Polito a Bari, sfiorando la Serie A.

Proprio Polito ha confermato le valutazioni in corso

Dirette conferme sul momento, sono arrivate nel post partita proprio dall'uomo mercato dei calabresi, unico a parlare: "In tre anni che sono qui credo che questa sia stata la più brutta sconfitta subita dal Catanzaro, è giusto che in questa situazione a metterci la faccia sia la società ed io rappresento la società. Non ci piace ragionare di impeto ma una cosa è certa, ci sono delle valutazioni se proseguire con Gorgone, sicuramente è una persona straordinaria, gode della nostra fiducia, ma ci prendiamo la serata per riflettere".

L'avvio da incubo post delusione.

Una Serie A sfumata a giugno solo per la classifica della regular season, l'addio con Alberto Aquilani e la scelta di chiamare in panchina Giorgio Gorgone, retrocesso dalla B con il Pescara: questa l'estate del Catanzaro, che ha anche rivoluzionato per larga parte la rosa. Un azzardo, ripartire con un allenatore neofita per la categoria? Verrebbe da dire di sì, ma parlare a posteriori è sempre facile. Certo è che tre sconfitte in avvio, e altre due negli ultimi due turni, sono uno score preoccupante.

Articoli correlati

Immagine news 1
La B maledetta di Gorgone: dopo la retrocessione col Pescara, rischia l'esonero a Catanzaro
Immagine news 2
Catanzaro, al vaglio l'esonero di Gorgone. Con Mignani sullo sfondo per l'eventuale post
Immagine news 3
Catanzaro irriconoscibile: quinta sconfitta in sei gare. Scricchiola la panchina di Gorgone

Altre notizie I fatti del giorno

Oggi
Immagine news 1
00:56 I fatti del giorno
Milan e Juve steccano, la Lazio vola in classifica: oggi chiudono il turno le ultime 2 gare
Immagine news 2
00:52 I fatti del giorno
Un nervoso Spalletti trova Kolo Muani ma frena a Cagliari: Maldini costringe la Juve all'1-1
Immagine news 3
00:48 I fatti del giorno
Il Milan ha Rabiot ma non l'identità, Sassuolo ferma-grandi. Preoccupano Gabbia e Leysen
Immagine news 4
00:45 I fatti del giorno
La Lazio continua il suo volo: Gattuso stende anche il Monza. Zaccagni: “Puntiamo al top”
Immagine news 5
00:42 I fatti del giorno
La cura Palladino funziona: il Bologna vince la prima, Lecce ko e gli straordinari di Orsolini
Immagine news 6
00:39 I fatti del giorno
Como e Roma si annullano: il rosso a Malen, Gasp contro Fabregas. E Diao non si placa
Immagine news 7
00:36 I fatti del giorno
Scandalo in Premier? Il City ribatte alle provocazioni: 3-0 al Liverpool, "rumore" di Maresca
Immagine news 8
00:33 I fatti del giorno
Riflessioni in corso a Catanzaro: Gorgone a rischio esonero. Con Mignani sullo sfondo
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Kolo Muani salva la Juve dal ko. Il nervosismo di Spalletti: che lite con Pisacane. E Conte va al Manchester. Milan, negato un rigore netto, ma Il gioco non funziona. Napoli, ecco il vero Allegri. Al Como è mancato Kean. Fiorentina choc
Primo piano
Immagine top news n.0 Un nervoso Spalletti trova Kolo Muani ma frena a Cagliari: Maldini costringe la Juve all'1-1
Immagine top news n.1 Il Milan ha Rabiot ma non l'identità, Sassuolo ferma-grandi. Preoccupano Gabbia e Leysen
Immagine top news n.2 La Lazio continua il suo volo: Gattuso stende anche il Monza. Zaccagni: “Puntiamo al top”
Immagine top news n.3 Rocchi debutta a DAZN. E promuove Orsato: "Normative funzionali, tutti ne beneficiano"
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: la Juve non accorcia, Cagliari ancora quarta forza
Immagine top news n.5 Stop di Gabbia, emergenza in difesa per il Milan. E occhio al mercato di gennaio
Immagine top news n.6 Polemica social di Diao, pubblica l'azione con Wesley e scrive: "Neanche fallo..."
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: il Milan perde ancora contatto con la vetta. Sassuolo a 8
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
Immagine news podcast n.2 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
Immagine news podcast n.4 La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, Massimo Orlando: "Dopo l'ultima partita vedo più qualità ed equilibrio"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni sprona la Lazio: “È arrivato il momento di dimostrare qualcosa in più”
Immagine news Serie A n.3 Nico Paz può diventare più forte di Dybala? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine box news Serie A Sassuolo, preoccupazione per Leysen. Aquilani: "Non siamo fiduciosi per la dinamica dell'infortunio"
Immagine box news Serie A Milan, De Winter: "Dobbiamo essere più maturi, le partite si decidono sui dettagli"
Immagine box news Serie A Spalletti accusa Mina, Rocchi: "Senza personalità, il rischio è sprecare le ammonizioni"
Immagine box news Serie A Udinese, Runjaic: "Ecco dove può giocare Alaba. Ma lui e Davis non hanno i 90 minuti"
Immagine box news Serie A Esteban debutta da titolare col Lecce, Di Francesco: "Aveva conquistato anche il rigore..."
Immagine box news Serie A Monza, Juric: "Non voglio più giudicare gli arbitri, i giocatori imparino a non andare in terra"
Serie B
Immagine box news Serie B Padova, Lovato: "Ora dobbiamo dimostrare che il ko con la Carrarese è stato solo un caso"
Immagine box news Serie B Hellas Verona, l'amarezza di Baroni: “Il Modena ha meritato"
Immagine box news Serie B Modena, Galloppa: "È stata una partita pazzesca e bellissima, i ragazzi sono stati fantastici"
Immagine box news Serie B Il Gallo canta ancora. Belotti riprende da dove aveva lasciato e trascina il Modena
Immagine box news Serie B Modena-Hellas Verona 3-2, le pagelle: Belotti top, Edmundsson che ingenuità
Immagine box news Serie B Carrarese, Pagliuca: "Vittoria merito dei miei ragazzi e del mio predecessore"
Serie C
Immagine box news Serie C Treviso, arriva il primo ko casalingo: "Fatichiamo a centrare la porta, serve più lucidità"
Immagine box news Serie C Perugia ko col Vado. Furia Gaucci: "Arbitro in malafede, il mio cognome dà ancora fastidio"
Immagine box news Serie C Dall'Atalanta U23... all'Atalanta U23. La Torres ha chiuso un cerchio maledetto, e può ora respirare
Immagine box news Serie C Ventotto gare senza sucessi, Braglia stecca la prima col Gubbio: "Ragazzi quasi rassegnati"
Immagine box news Serie C Serie C, risultati 9ª giornata: Vado corsaro a Perugia, pari Livorno. Vince il Trento
Immagine box news Serie C Serie C, risultati 9ª giornata: dopo i primi 45', sorridono Alcione, Ospitaletto e Livorno
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Torino-Udinese, punti pesanti per dare una svolta alla stagione
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Sassuolo-Milan
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Monza
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italdonne, martedì in palio la finale playoff dei Mondiali: le azzurre accompagnate dalla voce di Bravi
Immagine box news Calcio femminile Italia, Giugliano: "Il Franchi ci porta fortuna. Il Mondiale è un nostro obiettivo"
Immagine box news Calcio femminile Italia U17, buon pari contro la Norvegia: ora basta non perdere per andare avanti
Immagine box news Calcio femminile Play off Mondiali, la Finlandia batte 3-1 la Serbia. Tutti i risultati della serata
Immagine box news Calcio femminile Italia, Piemonte: "Gara complicata, ma l'importante era vincerla. Sempre bello segnare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Polli: "Primo tempo sofferto, ma abbiamo vinto. Primo gol? Sono soddisfatta"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
12 ottobre 2010, la partita dell'Italia viene sospesa dopo sei minuti. A causa dei tifosi serbi
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 6ª giornata
Sportissimo
Newsticker
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc