Pescara, è addio con Vivarini: Gorgone il favorito per sostituirlo in panchina

La notizia era già nell'aria e ora arriva l'ufficialità: mister Vincenzo Vivarini non è più l'allenatore del Pescara. Il tecnico è stato esonerato con la squadra al penultimo posto della classifica, e dopo la sconfitta contro il Monza.

Di seguito, il comunicato diffuso dal club:

"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra mister Vincenzo Vivarini e il suo staff tecnico.

La Società desidera ringraziare il tecnico e i suoi collaboratori per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati durante il periodo trascorso in biancazzurro, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

Scatto per Gorgone

Il Pescara avrebbe scelto Giorgio Gorgone per continuare il campionato di Serie B dopo l’esonero di Vincenzo Vivarini, arrivato in estate per sostituire quel Silvio Baldini che dopo la promozione ha scelto di lasciare la piazza abruzzese approdando poi alla guida dell’Under 21 azzurra.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l’ex tecnico della Lucchese avrebbe trovato l’accordo per un contratto fino a fine stagione con opzione per l’anno successivo in caso di salvezza. Gorgone avrebbe dunque battuto la concorrenza di Francesco Modesto, altro nome accostato ai biancoazzurri nelle scorse ore.

Era invece già tramontata l’idea che portava all’esperto Pierpaolo Bisoli, che pure aveva dato la propria disponibilità, con la dirigenza che voleva puntare su un profilo diverso e più giovane.