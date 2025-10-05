Serie A, da Vlahovic e Bremer fino a Dovbyk: tutte le probabili formazioni del 6° turno
Come ridisegnerà la sua difesa Tudor, probabilmente senza Bremer? Tomori recupererà? E Vlahovic avrà una chance dal 1' contro il suo ex allenatore Allegri? Sono ancora tanti i dubbi di formazione che caratterizzano le partite del sesto turno di Serie A. Di seguito le probabili formazioni con tutte le ultime raccolte dagli inviati di TMW, campo per campo.
UDINESE-CAGLIARI - Domenica 5 ottobre, ore 12.30
UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Atta, Karlstrom, Lovric, Zemura; Zanoli, Davis.
Allenatore: Runjaic.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Borrelli, Esposito.
Allenatore: Pisacane.
Le probabili formazioni di Udinese-Cagliari
---------------------------
BOLOGNA-PISA - Domenica 5 ottobre, ore 15.00
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro.
Allenatore: Italiano.
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Hojholt, Marin, Akinsanmiro, Leris; Tramoni, Nzola.
Allenatore: Gilardino.
Le probabili formazioni di Bologna-Pisa
---------------------------
FIORENTINA-ROMA - Domenica 5 ottobre, ore 15.00
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Gosens; Piccoli, Kean.
Allenatore: Pioli.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.
Allenatore: Gasperini.
Le probabili formazioni di Fiorentina-Roma
---------------------------
NAPOLI-GENOA - Domenica 5 ottobre, ore 18.00
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.
Allenatore: Conte.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Thorsby, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo.
Allenatore: Vieira.
Le probabili formazioni di Napoli-Genoa
---------------------------
JUVENTUS-MILAN - Domenica 5 ottobre, ore 20.45
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.
Allenatore: Tudor.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez.
Allenatore: Allegri.