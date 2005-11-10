Dopo due settimane riparte il campionato. Questo pomeriggio, sabato 21 novembre, alle ore 15:00 il Sinigaglia aprirà la dodicesima gironata per la sfida tra Como e Cagliari ma in casa lariana destano tanta preoccupazione le condizioni di Moise Kean. L'attaccante, fermo dallo scorso 11 ottobre, sembrava prossimo al rientro e invece oggi Fabregas in conferenza stampa ha gelato tutti. "Non si tratta di qualche settimana, ma di qualche mese" ha svelato il tecnico catalano, il quale ha poi raccontato: "L’altro giorno in allenamento ha avuto un problema, si è spaventato, abbiamo chiamato l’ambulanza e lo abbiamo portato subito in ospedale". Per lui si tratta di un problema osseo e non muscolare sulla gamba destra, quella vittima della botta in nazionale contro il Belgio, ma della sinistra, zona che da anni gli crea problemi per una cattiva cicatrizzazione. Davanti toccherà ancora una volta a Tasos Douvikas, visto che Fabregas non ha recuperato neanche Diao e Addai. Le buone notizie invece arrivano dalla difesa, dove è tornato a disposizione Chalobah.

Le parole di Fabregas e Pisacane

Parlando del match, invece, Fabregas è tornato anche sulla grande amicizia che lo lega al tecnico del Cagliari Pisacane: "Con Fabio ho un rapporto bellissimo, di stima, amicizia e anche di competizione. È un grande piacere ritrovarlo. Oltre all’allenatore c’è la persona e un uomo vero. Tanti meriti per la valorizzazione dei giovani sono suoi. Ha avuto coraggio a lanciare tanti ragazzi, sono fortunati ad avere un allenatore come lui. Romano sta facendo bene, ragiona, gestisce, forma una grande coppia con Winks. E anche Adopo, giocatore di cui si parla poco ma che fa tante cose bene e molto intelligente".

"Sarà una partita diversa rispetto alle due dello scorso anno" ha assicurato sul fronte opposto Fabio Pisacane in conferenza stampa. "Non firmo per un pareggio. Non l’ho mai fatto. Io per natura sono un ambizioso. Quando preparo una gara penso sempre di poter vincere: la mia non è una presunzione distruttiva, ma costruttiva e voglio che i miei calciatori ragionino allo stesso modo. Penso che quello che immaginiamo spesso accade: se domani andiamo a Como pensando che sarà una partita durissima, sarà ancora più dura. Se invece ci concentriamo sulle cose che abbiamo preparato, pensiamo di fare bottino pieno e ne siamo convinti, abbiamo una percentuale alta che questo possa accadere". Per l'occasione il Cagliari ritroverà Aurelio, Fadera, Nzola e soprattutto Idrissi, assente dalla scorsa stagione a causa della rottura del legamento crociato.

I convocati del Cagliari

Portieri - Caprile, Sherri, Radunovic.

Difensori - Ze Pedro, Idrissi, Rodriguez, Kofler, Sugawara, Obert, Aurelio.

Centrocampisti - Romano, Adopo, Fazzini, Deiola, Gagliardini, Massolin, Sulev, Grandu.

Attaccanti - Kevin Carlos, Nzola, Trepy, Mendy, Ciervo, Fadera, Maldini, Sugamele.

I convocati del Como

Portieri - Butez, Vigorito, Sanchez.

Difensori - Kempf, Valle, Jacobo Ramon, Dossena, Kaiki, Goldaniga, Couto, Smolcic, Chalobah.

Centrocampisti - Perrone, Milla, Da Cunha, Caqueret, Nico Paz, Lahdo, Baturina, Ricci, Liberali, Papaccioli.

Attaccanti - Douvikas, Fustini.

Le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni del match:

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Kaiki; Milla, Perrone; Liberali, Nico Paz, Baturina; Douvikas.. Allenatore: Fabregas.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Kofler, Deiola, Obert; Adopo, Romano, Fazzini; Mendy, Maldini, Trepy. Allenatore: Pisacane.