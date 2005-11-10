Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Chiedere scusa a Malagò e Mancini. Evitato il calcio fluido di Maldini e Leonardo

Marco Piccari
autore
Marco Piccari
Oggi alle 08:30Il Due di Piccari
03.10.2026 08:30Il Due di Piccari
Fonti preferite
Il due di Piccari del direttore di TMWRadio. Prova di coraggio e speranza dell'Italia contro la Francia. E' già tempo di chiedere scusa a Malagò e Mancini
Foto
© foto di www.imagephotoagency.it

Due di Cuori
In molti erano lì ad aspettare la disfatta dell’Italia contro la Francia per chiedere la testa di Mancini. Invece è andata male e ora i detrattori sono all’angolo e in silenzio.

La Nazionale del Mancio, contro una Francia imbottita di qualità, ha tirato fuori il cuore e ha mostrato di essere una squadra, esibendo una grande voglia di proporre calcio con qualità e compattezza. I ragazzi azzurri hanno dato tutto, mostrando una forte connessione con il Ct.

In pochi giorni è tornata l’Italia di Roberto Mancini. Sì, perché queste cose le avevamo già viste: basta fare un esercizio di onestà intellettuale.
Per carità, Mancini in passato ha sbagliato. Quello strappo ha dato fastidio, ma molto probabilmente ha fatto qualcosa che molti dei moralisti giudicanti avrebbero fatto.

Ora è tempo di chiedere scusa a lui e anche a Malagò. Il presidente, ora sotto attacco, ha fatto a suo tempo la scelta giusta, salvandoci dal calcio fluido di Pirlo e dalle scelte fantasiose di Maldini e Pirlo.
Meno male che Malagò è intervenuto, fermando i colpi di fenomenite acuta dei due intoccabili dirigenti che molti definiscono tra i migliori. Ad oggi, la Nazionale di Mancini è la loro più grande sconfitta.

Ora ci dobbiamo augurare che, in qualche modo, venga salvato Malagò, un dirigente bravo, il cui CV parla chiaro, e il fatto che sia romano non è una colpa.
Oggi le scuse a Malagò e Mancini sono doverose.

Due di Picche
La carta negativa, in questi giorni, è tutta per Abodi e per la politica che, con un’invasione di campo evidente e imperdonabile, vuole prendersi la FIGC e mettere in difficoltà il calcio italiano.

Un’azione che serve solo a portare avanti posizioni personali e interessi di pochi. Un tipico modo di agire della politica italiana.
Il ministro dovrebbe farsi da parte e chiedere anche lui scusa a Malagò, senza assumersi compiti che non gli competono, come quello di confermare Roberto Mancini.

Jolly
Nella serata di coraggio e speranza dell’Italia, a brillare è un fuoriclasse, l’unico che in questo momento possiede Mancini.
Il numero uno in porta, Gigio Donnarumma, è il nostro jolly. Anzi, meglio dire il nostro supereroe, che tra i pali, con il mantello, è volato da un palo all’altro per fermare la Francia. Fenomeno!

Articoli correlati

Immagine news 1
Antognoni applaude l'Italia: "Ieri ha giocato al pari della Francia, è di buon auspicio"
Immagine news 2
Altobelli: "Lautaro tra i migliori al mondo e interista dentro. Come me? Un po' meno"
Immagine news 3
C'è posto in questa Italia per Dimarco? Bastoni sia da esempio per l'MVP della Serie A
Immagine news 4
Roggero pazzo di Kayode: "Come minimo vale quanto Palestra, fa tutto in modo giusto"

Altre notizie Il Due di Piccari

Oggi
Immagine news 1
08:30 Il Due di Piccari
Chiedere scusa a Malagò e Mancini. Evitato il calcio fluido di Maldini e Leonardo
lunedì 21 settembre
Immagine news 2
07:05 Il Due di Piccari
Roma-Inter due verità. Juve Sì, Sarri non si vede. Curva Juve no. Lazio, Frosinone e Cagliari le sorprese
martedì 15 settembre
Immagine news 3
08:10 Il Due di Piccari
L’Inter è travolgente, Roma e Como in scia. Spalletti forte aria di crisi, la Dea cerca Sarri. Mastantuono il 10
martedì 8 settembre
Immagine news 4
08:05 Il Due di Piccari
Inter e Roma impressionano. Juve e Milan lontane. Paratici si smentisce. Lazio-Frattesi, che combinazione
martedì 1 settembre
Immagine news 5
10:35 Il Due di Piccari
La Roma, la vera antagonista. Fabregas, lezione a Max. Grosso rischio. Colpo Alvini. Gattuso e i suoi
martedì 25 agosto
Immagine news 6
10:05 Il Due di Piccari
Pio Esposito colpisce, Dybala-Malen da sogno. Fiorentina, Grosso ko. Cisse e Frattesi i jolly
sabato 15 agosto
Immagine news 7
13:05 Il Due di Piccari
Grazie Immobile. Lazio dedica a lui una giornata. Vlahovic che delusione. Fabregas fai crescere Liberali
lunedì 20 luglio
Immagine news 8
06:05 Il Due di Piccari
Spagna campione, vince il gioco. Messi non si è visto. Yamal normale
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Per chi sta lavorando Roberto Mancini? Una vittoria a Parigi garantì a Spalletti altri nove mesi da CT, ma oggi c'è tutt'altro scenario politico
Primo piano
Immagine top news n.0 Genoa, attento al Burnley: vuole il ds Diego Lopez, fissati nuovi colloqui. Il punto
Immagine top news n.1 Fiorentina, il dg Ferrari: "Lavoriamo per riportare un trofeo. Spiego il cambio di Grosso"
Immagine top news n.2 Lazio, Gattuso svela: "Per Gudmundsson si parla di due mesi di stop. Chiamo chi è via"
Immagine top news n.3 La rinascita dell'Italia passa anche da Fagioli. L'agente: "Contento dei suoi enormi progessi"
Immagine top news n.4 In chi ti rivedi oggi nel Milan? Pato: "Avrei detto Leao... Oggi mi piace tanto Pulisic"
Immagine top news n.5 Orsato al Festival di Trento: "L'arbitro deve scomparire come Massa in Roma-Inter"
Immagine top news n.6 Amorim dalla parte di Ramos: "Sta dimostrando il suo valore. Se guardate ogni gara con attenzione..."
Immagine top news n.7 L'Italia di Mancini sa anche giocare all'italiana: con la Francia una gara di sofferenza che ha pagato
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top
APP TMW
Immagine news podcast n.1 È sempre calciomercato: tante occasioni e opportunità ancora tra gli svincolati
Immagine news podcast n.2 Inter su Anguissa: i parametri zero di Marotta e le scelte dolorose di Chivu
Immagine news podcast n.3 I colpi da campione di Rowe. L'affare da record per il futuro del progetto Atalanta
Immagine news podcast n.4 Il volto nuovo che si è preso il Frosinone: Calvani è già leader. E sogna Rudiger
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Juve, più del 4° posto? Gli obiettivi stagionali secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Corvino parla di Juventus: "Il centravanti c'era, Vlahovic. E sugli altri attaccanti dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Bezzi sulla Juve: "Le parole di Carnevali sono un messaggio chiaro a Spalletti"
Serie A
Immagine box news Serie A Ganz: "L'obiettivo del Milan è la qualificazione Champions. Ramos pagato tanto, ora deve ripagare"
Immagine box news Serie A Ferrari sull'addio di Grosso: "L'anno scorso abbiamo cambiato a campionato già compromesso"
Immagine box news Serie A Ribery: "Toni mi ringrazi per tutti quegli assist. Gli ho chiesto se sia meglio a calcio o padel"
Immagine box news Serie A Napoli, Noa Lang si sfoga: "Sono abituato ad essere un sostituto. Un fastidio con l'Olanda"
Immagine box news Serie A Fiorentina, Pellegrino: "Con Vanoli un'altra energia. Mastantuono sopraffino, Beto mi aiuta"
Immagine box news Serie A Lazio, Gattuso pensa già al Monza: "Va forte. Noi da 20 giorni non stiamo insieme..."
Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, Ceccaroni: "Siamo in B, è vero, ma lavoriamo e giochiamo per un club da Serie A"
Immagine box news Serie B Dopo il capitano, è la volta di Ruocco: l'attaccante rinnova col Mantova fino al 2029
Immagine box news Serie B Verschaeren: "Sampdoria club meraviglioso e ricco di tradizione. La B non va sottovalutata"
Immagine box news Serie B Sampdoria, inaugurato a Bogliasco piazzale Paolo Mantovani: le parole degli ospiti
Immagine box news Serie B Padova, Calabro: "La squadra ha dato degli ottimi segnali, vorrei vedere dei miglioramenti"
Immagine box news Serie B Benevento, Prisco: "Lavorato con allegria. Le prossime due possono darci slancio"
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati 8ª giornata: il primo tempo sorride al Crotone sul Catania. Crisi Renate
Immagine box news Serie C Casertana, Espinal a rischio esonero? Il tecnico non si sbilancia: "È la società che decide"
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati 8ª giornata: Pergo ok sul finale. Vincono Samb (la prima) e Pescara
Immagine box news Serie C Casarano, si complica la posizione del tecnico Di Bari: non è da escludere l'esonero
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati 8ª giornata: dopo i primi 45', Samb a sorpresa avanti a Grosseto. Ok Arzignano
Immagine box news Serie C Ternana, Lisuzzo: "Confronto con la Nord costruttivo. Nessuna contestazione"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Francia-Italia
Immagine box news Pronostici Pronostico Belgio-Turchia, ultima spiaggia per Montella?
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, i risultati della 2ª giornata: il derby è giallorosso! La Roma batte la Lazio
Immagine box news Calcio femminile Parma femminile, Ambrosi: "Troppa foga nella ripresa. Ho fiducia nelle mie compagne"
Immagine box news Calcio femminile Parma femminile, Valenti: "C'è amarezza. Penso che potessimo giocarla meglio"
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile: primi tre punti dell'anno per Ternana e Fiorentina. Parma e Sassuolo ko
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women, Rosucci dopo il rinnovo: "Questo posto per me diventerà casa"
Immagine box news Calcio femminile Ecco il rinnovo tra Martina Rosucci e Juventus Women: la storia continua fino al 2028
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Il Pallone d’Oro chi lo merita? Messi si porterà a casa il nono?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
3 ottobre 2009, Sneijder dà la vittoria all'Inter al novantaduesimo. Bucando Handanovic
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, le aspettative su Krstovic per la ripresa del campionato
Sportissimo
Newsticker
16:06 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere
30/09 Euro 2032, la corsa degli stadi entra nel vivo: investimenti per 5 miliardi
29/09 Bellinazzo, Chiuso e Cox/Manno vincono il Concorso letterario Coni
29/09 Juve: bilancio di ricostruzione, rosso di 66 milioni e nuovo aumento di capitale