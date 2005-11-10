La forza della Roma, la vittoria di Gattuso. Juve e Milan non convincono.

Due di Cuori

Riparte il campionato e l’Inter risponde subito presente, travolgendo il Parma. Una vittoria prevedibile, ma quello che va evidenziato è il calcio completo dei nerazzurri: palleggio, ripartenze, ritmo alto e aggressione continua. Inutile girarci intorno: sono i più forti e, pensate, non abbiamo ancora visto gli effetti del calciomercato.

In testa alla classifica c’è anche la Lazio, ed è proprio la squadra di Gattuso a conquistare il primo cuore di giornata. Contro il Monza, la Lazio vince e conferma di essere un gruppo che sa giocare e soffrire. È l’impronta di Gattuso, che ha saputo riportare la parola calcio in un ambiente cupo e teso. Questa è la sua grande vittoria.

Fa battere il cuore, e forte, anche la Roma che a Como pareggia, mandando un segnale di forza notevole. Rimane in dieci per l’espulsione di Malen per quasi tutto il secondo tempo, ma non concede nulla ai ragazzi di Fabregas. La Roma conferma la propria statura e dimostra che, per qualità e gioco, può lottare per il titolo con l’Inter. Il Como, seppur bello da vedere, non è ancora a quel livello.

Segnali di ripresa dal Napoli contro il Frosinone: gli azzurri vincono attaccando e ripartendo. Si è visto il miglior Napoli di Allegri: sembra un vero e proprio Max risveglio. Il cuore, però, al Maradona lo conquista De Bruyne, con una prestazione imponente.

Due di Picche

Juve e Milan pareggiano in trasferta con il medesimo punteggio: 1-1. Entrambe creano occasioni, entrambe giocano bene per una parte della partita ed entrambe provano a cambiare l’inerzia del match con i cambi. Tuttavia, fanno fatica a finalizzare negli ultimi metri.

Nel Milan, Ramos continua a non segnare e a giocare troppo spesso lontano dall’area di rigore. Una delusione. La Juve trova il pareggio con il gol di Kolo Muani quando passa a due punte, ma in attacco bisogna fare molto di più.

In questo momento, Milan e Juve sono imperfette e lontane dagli obiettivi più ambiziosi: così rischiano di fare fatica a conquistare un posto in Champions League.

Jolly

Oggi il jolly lo pesca la Juve con Kolo Muani. L’attaccante francese salva i bianconeri dalla sconfitta, segnando una rete da vero numero nove. Chissà che questo gol non rappresenti la svolta della sua stagione. Salvatore!