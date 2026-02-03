Ufficiale Anderlecht, innesto di prospettiva per la difesa: arriva il 18enne Mathys Angély

L'Anderlecht ha ufficializzato l'arrivo di Mathys Angély (18 anni), giovane promessa della scuola francese. Il difensore centrale approda in Belgio proveniente dal Wolfsburg con la formula del prestito, che include un'opzione per il riscatto a titolo definitivo al termine della stagione.

Cresciuto calcisticamente nel rinomato settore giovanile del Bordeaux, Angély si è distinto come uno dei profili più interessanti della sua generazione, entrando stabilmente nel giro delle selezioni giovanili della Francia. Nell'estate del 2024 si era trasferito in Germania per vestire la maglia del Wolfsburg, dove ha continuato il suo percorso di maturazione nella formazione Under 19. Il club belga ha accolto con entusiasmo il nuovo innesto, convinto che le doti fisiche e tecniche di Angély possano rappresentare un valore aggiunto immediato.