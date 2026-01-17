Conte e Grosso… allenatore e vice nella Juventus

Primissima giornata del campionato 2025-2026, 0-2 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. È questo l’unico precedente fra Antonio Conte, Napoli, e Fabio Grosso, Sassuolo. In campionato. Perché i due tecnici nella stagione 2013-2014 erano rispettivamente il coach della prima squadra juventina e il viceallenatore della formazione Primavera. Probabile che qualche volta si siano incrociati durante la settimana per provare uomini e schemi nella partitella in famiglia. Anche perché da marzo Grosso diventò head coach di quella formazione.

Fra l’altro il match ricordato in apertura di notizia è anche l’unico incrocio fra Grosso e il Napoli in A.

Molti di più i testa a testa fra Conte e il Sassuolo. Complessivamente ne contiamo 11 fra A e B. La bilancia racconta di 8 successi per il mister leccese, 1 segno X, 2 vittorie del club emiliano. Ma se guardiamo i match giocati nella sola A rintracciamo 6 vittorie, 1 pareggio (il 3-3 con l’Inter nel corso della stagione 2019-2020), zero sconfitte.

Insomma, Conte imbattuto nel massimo campionato contro il Sassuolo.

Quando sono arrivati i KO?

Col Bari 2008-2009, 0-3; col Siena 2010-2011, 3-4.

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E GROSSO IN CAMPIONATO

1 vittoria Conte

0 pareggi

0 vittorie Grosso

2 gol fatti squadra di Conte

0 gol fatti squadra di Grosso

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E IL SASSUOLO IN CAMPIONATO

8 vittorie Conte

1 pareggio

2 vittorie Sassuolo

31 gol fatti dalle squadre di Conte

16 gol fatti dal Sassuolo

TUTTI I PRECEDENTI FRA GROSSO E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

0 vittorie Grosso

0 pareggi

1 vittoria Napoli

0 gol fatti dalla squadra di Grosso

2 gol fatti dal Napoli