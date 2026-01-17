Conte e Grosso… allenatore e vice nella Juventus
Primissima giornata del campionato 2025-2026, 0-2 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. È questo l’unico precedente fra Antonio Conte, Napoli, e Fabio Grosso, Sassuolo. In campionato. Perché i due tecnici nella stagione 2013-2014 erano rispettivamente il coach della prima squadra juventina e il viceallenatore della formazione Primavera. Probabile che qualche volta si siano incrociati durante la settimana per provare uomini e schemi nella partitella in famiglia. Anche perché da marzo Grosso diventò head coach di quella formazione.
Fra l’altro il match ricordato in apertura di notizia è anche l’unico incrocio fra Grosso e il Napoli in A.
Molti di più i testa a testa fra Conte e il Sassuolo. Complessivamente ne contiamo 11 fra A e B. La bilancia racconta di 8 successi per il mister leccese, 1 segno X, 2 vittorie del club emiliano. Ma se guardiamo i match giocati nella sola A rintracciamo 6 vittorie, 1 pareggio (il 3-3 con l’Inter nel corso della stagione 2019-2020), zero sconfitte.
Insomma, Conte imbattuto nel massimo campionato contro il Sassuolo.
Quando sono arrivati i KO?
Col Bari 2008-2009, 0-3; col Siena 2010-2011, 3-4.
TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E GROSSO IN CAMPIONATO
1 vittoria Conte
0 pareggi
0 vittorie Grosso
2 gol fatti squadra di Conte
0 gol fatti squadra di Grosso
TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E IL SASSUOLO IN CAMPIONATO
8 vittorie Conte
1 pareggio
2 vittorie Sassuolo
31 gol fatti dalle squadre di Conte
16 gol fatti dal Sassuolo
TUTTI I PRECEDENTI FRA GROSSO E IL NAPOLI IN CAMPIONATO
0 vittorie Grosso
0 pareggi
1 vittoria Napoli
0 gol fatti dalla squadra di Grosso
2 gol fatti dal Napoli
