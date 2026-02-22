La grande attenzione della Roma in area. La zampata che manca nei recuperi

4 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, questo il cammino nelle ultime sette per la Roma targata Gasperini. I giallorossi si trovano ad affrontare quest’oggi una Cremonese sempre più in difficoltà perché non riesce a vincere una gara dalla 14esima giornata. Parliamo del 7 dicembre 2025 ovvero due mesi e mezzo fa (Cremonese-Lecce 2-0). Dopo di allora sono arrivati 4 pareggi e 7 sconfitte per i grigiorossi.

Le sfide di campionato giocate nella Capitale tra queste due squadre sono a chiare tinte giallorosse. La Roma ha vinto sei partite su otto. C’è una sola vittoria della Cremo e risale al 3 ottobre 1993 (1-2 grazie alle reti di Dezotti e Tentoni).

La Roma sta tenendo bene in fase difensiva. Quella giallorossa continua ad essere la miglior difesa del campionato con 16 gol subiti. Grande attenzione viene fatta in area di rigore, tant’è che la stessa Roma è l’unica squadra della A a non aver ancora dovuto affrontare un penalty. La squadra di Gasp è anche quella che ha il miglior differenziale tra rigori calciati e rigori contro (+4).

Una particolarità negativa sui capitolini: Roma e Pisa sono le uniche squadre a non aver ancora segnato nei minuti di recupero, siano essi del primo che del secondo tempo. Una fase che spesso si rivela decisiva per l’assegnazione dei tre punti.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A)

8 incontri disputati

6 vittorie Roma

1 pareggio

1 vittoria Cremonese

24 gol fatti Roma

7 gol fatti Cremonese

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1929/1930 Serie A Roma vs Cremonese 9-0, 2° giornata

L’ULTIMA SFIDA A ROMA

2022/2023 Serie A Roma vs Cremonese 1-0, 2° giornata